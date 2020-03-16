Королева Елизавета II сбежала из дворца из-за коронавируса

Коронавируса испугалась и 93-летняя Елизавета II. Чтобы исключить возможность заражения, она покинула дворец.

Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом отправилась в Виндзорский замок, который находится в 40 километрах от Букингемского дворца. По данным издания The Sun, решение уехать королева приняла из-за пандемии коронавируса, ведь официальная лондонская резиденция – популярное место для туристов.

Также Ее Величество в целях безопасности отменила несколько десятков встреч, отказалась от мероприятий. Ведь люди ее возраста весьма подвержены различным вирусам.

Стоит также отметить, что под вопросом оказалась и свадьба внучки королевы. Принцесса Беатрис, как ранее сообщалось, планировала выйти замуж за аристократа из Италии. Однако торжество может быть отменено из-за пандемии.

Согласно официальным данным на 16 марта, в Великобритании COVID-19 обнаружили у 1,3 тысяч человек, 20 из них уже выздоровели, 35 – скончались. Во всем мире зафиксировано почти 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. По всему миру вводятся карантины, ограничиваются авиасообщения. Специалисты призывают жителей планеты более тщательно следить за гигиеной, не дотрагиваться до лица и исключить тактильный контакт с людьми.