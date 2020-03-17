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Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева

Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Зарубина стала участницей очередного выпуска шоу "На самом деле", новым ведущим которого стал актер Тимур Еремеев. В какой-то момент из-за страшного волнения артистка даже упала в обморок.
прочитано 1975 раз

На телешоу Ольга Зарубина узнала, что молодой любовник оказывает знаки внимания Кире, ее единственной дочери, которая живет в Америке, но иногда приезжает в Россию. Собственно, так и началась связь избранника певицы и ее наследницы.

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Съемки шоу "На самом деле" получились для певицы крайне напряженными. "Страсти в студии были накалены до предела. Эмоционально было очень непросто. В какой-то момент захотелось даже разрыдаться от отчаяния", – призналась Ольга Зарубина.

Она отметила, что смогла сдержать себя и не проявила эмоций, однако потом, уже после съемок на Первом канале организм отказал 60-летней артистке, и она потеряла сознание. К счастью, в этот момент рядом с ней была дочь Кира. Она оказала первую помощь упавшей в обморок Ольге Зарубиной. "Слава Богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни", – рассказала в интервью певица.

Ольга Зарубина убеждена, что на ее состоянии также негативно отразился не только стресс, но и то, что у нее было низкое давление несколько дней подряд. К тому же, она переживала. Тем не менее, несмотря на все события, случившиеся на съемках шоу, певица заявила, что не жалеет об участии в передаче.

Артистка отметила, что после открывшихся данных они с дочкой Кирой стали еще ближе. "Кира – моя стена, моя поддержка и опора. Я безумно рада, что она у меня есть. Это единственный человек, которому я могу всецело доверять", – сообщила Ольга Зарубина.

Она считает, что все к лучшему. "Сейчас мое сердце свободно. Я вычеркнула все предыдущие отношения", – цитирует певицу "Собеседник". При этом Ольга Зарубина сообщила, что у нее есть любимый мужчина, который, правда, живет за границей, но в скором времени приедет к ней.

Автор: 17 марта 2020, 16:09

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Заработали денежки Зарубины? Молодцы, так держать. Тема Малинина - неисчерпаема.
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