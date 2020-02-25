"Проходимка и нищебродка": 34-летняя дочь Малинина подает в суд на отца за оскорбления

Десять лет назад девушка уже приходила на шоу "Пусть говорят". Тогда Александр Малинин на словах признал своего ребенка, однако после отказался общаться.

"Американская дочь" знаменитого певца приехала в Россию, чтобы искать справедливости. Она поделилась, что после первой встречи с отцом сильно разочаровалась в биологическом родителе. Девушка заявляет, что вместо теплых объятий получила только унижение, из-за этого у нее начались проблемы в жизни. По слухам, она попала в плохую компанию, скрывалась от матери и даже употребляла запрещенные вещества. Спустя десять лет после первой программы "Пусть говорят", где она встретилась с родителем, девушка снова пришла в студию и намерена отстоять свою правоту.

Бывшая жена Александра Малинина Ольга Зарубина уже судилась с экс-супругом, пытаясь доказать родство и обвиняя в неуплате алиментов на Киру. И вот теперь женщина подготовила иск против артиста и его нынешней пассии, которая также участвовала в оскорблении ее дочери. Сумма иска – три миллиона рублей. Как заявляет Зарубина, певец неоднократно унижал и ее, и ее ребенка прилюдно.

"Это ответная реакция. Он же несколько раз нас оскорблял на всеобщее обозрение. Оскорблял и проходимками, и нищебродками, и бомжами", – заявляет женщина.

Александр Малинин отказывается пройти тест ДНК и подтвердить родство. Как уверяет Кира, после первой встречи он не пытался с ней общаться, однако его жена, Эмма, выходила с девушкой на связь.

"Да, они оплатили за первый месяц учебы, они хотели, чтобы я переехала в Санкт-Петербург. Они хотели организовать большое шоу, чтобы показать, что у меня все шикарно, но не было все хорошо. Они обманули меня, они врали. Я не видела отца ни единственной минуты. Они поселили меня в отеле, но всем управляла Эмма, я не могла отцу даже слова сказать", – вспоминает Кира о своем общении с Малининым в прошлый приезд в Россию.

Возможно, проблема столь прохладного отношения с одной из дочерей кроется в трагедии артиста с собственным отцом. Мужчина умер два года назад, а Александр так и не пришел к нему на могилу. В студию пришла вдова Николая Выгузова, она очень хотела познакомиться с Кирой и даже подарила девушке серьги. Малинин не общался с отцом и не признавал его, он не помог и когда пожилой человек заболел, а также пресекал любые попытки выйти на связь со стороны родственника. Адвокат Мария Ярмуш, принимавшая участие в шоу "Пусть говорят", озвучила безумную теорию: по ее словам, артист после рождения Киры подозревал жену в том, что та изменила ему с отцом. Именно поэтому Малинин и не хотел общаться с родителем и признавать ребенка.

В конце программы в студию вышел сводный брат артиста Антон Выгузов, который заявил, что также не общается с родственником. Тогда у некоторых появились подозрения, что именно третья жена Малинина регулирует его круг близких людей. Мужчина сейчас признает только свою семью с двумя детьми, а также сына от первого брака, Никиту.

Стоит отметить, что и со своим старшим ребенком Александр Малинин начал общаться, когда тот уже вырос и решил пойти по стопам родителя. А вот своими младшими двойняшками Фролом и Устиньей певец гордится и очень любит их. Естественно, что обиженному среднему ребенку хочется такого же внимания. Кира верит, что мужчина выйдет с ней на связь не только в суде.

"Ответственность за свои действия, пожалуйста", – попросила она в конце передачи у отца.