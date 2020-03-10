"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой

Ольга Бузова получила множество поздравлений и пожеланий, а также цветов и подарков в честь Международного женского дня и успешного концерта. "Пусть утро всегда будет таким 🧸💐🌹🤗 Спасибо Курску и моей команде за то, вы устроили мне настоящий праздник 🥳 Вы были рядом ❤️", – поблагодарила довольная Ольга Бузова.
Она продемонстрировала подарки у себя в инстаграм-аккаунте: в "Сторис" и выложила фото. Интересно, что звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" предстала в одном белом полотенце. Ольга окружила себя цветами и футлярами, предназначенными для ювелирных украшений. Не обошлось и без плюшевых игрушек, от которых 34-летняя Бузова просто в восторге.
Судя по комментариям, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикации. В частности, поклонники обратили внимание на лицо поющей ведущей. Они не узнали Олю. Фанаты сделали вывод, что Бузова явно перестаралась с фотошопом, который изменил черты ее лица буквально до неузнаваемости.
Впрочем, сама Ольга довольна полученным результатам. Если внимательно присмотреться к снимкам, опубликованным Бузовой, то на многих из них она выглядит совсем не так, как на тех же видео, которые демонстрирует в Сети. "А я выспалась, и уже выезжаю к вам в Белгород ❤️ Жду всех своих людей", – кокетливо сообщила Ольга.
От выступления в Белгороде новоиспеченная исполнительница оказалась под приятным впечатлением. "Белгород спасибо 💐❤️ Наш тур #Бузоватур2020 набирает обороты 🚀 с каждым годом вас становится у меня все больше и больше 🙏🏻 Спасибо, что принимаете 👸🏻🙌🏻 Я вас люблю", – поблагодарила счастливая Ольга Бузова.
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