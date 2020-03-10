"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Вторник
10 марта
Лента новостей
10:20
Трампа не проверили на коронавирус после контакта с потенциальным переносчиком
10:18
Магазины станут меньше: россиянам пообещали перемены
09:40
"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
08:23
В Москве перебегавшего дорогу подростка сбила машина
22:21
Макеева впервые показала лицо мужа
20:35
Обиженная звезда "Холостяка" устроила в эфире истерику
17:51
Полуобнаженный Тарзан предался любовным забавам с девушкой на глазах у Королевой
17:10
Степаненко прилюдно высмеяла развод с Петросяном
16:51
"Как мумия стала": изменившуюся Ветлицкую разнесли в пух и прах
16:24
Еще трое: в России увеличилось количество заболевших коронавирусом
15:37
Саша Зверева перестала скрывать беременность
15:28
"Собрать себя очень сложно": снятая в клинике Гузеева переполошила народ
14:50
Тимати плохо обошелся с Решетовой в женский день
14:05
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
13:44
"Я три дня ничего не видела": Бабкина сильно пострадала из-за пластики
13:06
Стало последней каплей в отношениях? Муцениеце призналась в психическом расстройстве
12:35
"Бокала не нашлось?": Брежнева озадачила россиян странным поступком
12:15
"Кошмар": Джиган после скандала с женой изменился до неузнаваемости
11:53
Лазарев разрыдался на публике (видео)
11:19
Пугачева пропустила важное событие в жизни Юдашкина из-за болезни
10:33
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
10:11
Курс рубля рухнул после обвала цен на нефть
06:46
Странные вещи Пугачевой вызвали омерзение
04:10
Снимок голой и беременной жены Козловского взбудоражил общественность
02:19
Коронавирус разлучил Сати Казанову с возлюбленным
00:06
Гулькина посмеялась над подравшимися фанатками на концерте Булановой
22:04
"Никакого тяжелого люкса": мать Тимати показала удивительные полеты внучки
20:14
"У меня соски обвисли": Кира Найтли больше не будет сниматься в откровенных сценах
18:13
Умер молодой российский спортсмен
17:57
Кадони решил жениться на звезде шоу "Дом-2"
17:56
Обнаженный Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани
17:56
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
17:34
Официально: число зараженных коронавирусом в России возросло
17:00
Звезда "Холостяка" пострадала на отдыхе с возлюбленным
16:37
Водонаева откровенно высказалась о рукоприкладстве Прилучного
16:00
Пять одновременно: бывший любовник раскрыл неизвестный факт из жизни Заворотнюк
15:16
"Рвет, ломает и знобит": врачи отказались ехать к нуждающейся в помощи дочери Пескова
14:39
"Постарела": уставшая Кожевникова шокировала россиян
14:31
"Не коронавирус ли это?": здоровье Виторгана вызвало серьезные опасения у Собчак
14:24
Володин поздравил женщин с 8 Марта
14:03
Пресняков раскрыл грязную подноготную шоу "Голос"
13:40
"Пришла расплата": зараженная Рудковская отправилась на карантин
13:08
Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
13:02
Ведущая Первого канала родила в четвертый раз
12:34
Мария Миронова втоптала в грязь экс-возлюбленного
12:13
"Надеюсь, это поможет": Успенская сурово проучила нерадивую дочь
11:37
Сын чудом спас отчаявшуюся Бабкину от суицида
11:28
"Все 500 оттенков серого": Бледанс в латексном костюме с плеткой в руках возбудила народ
11:17
Накладные зубы: всплыли сенсационные данные об успехе Пугачевой
11:10
"Похоже на коронавирус": рыдающая Кравец отбила у врачей тяжелобольную дочь
10:48
Крутой возмущен бессовестной ложью Разина
10:34
Последняя надежда: родные ездят к мощам святой Матроны ради тяжелобольной Заворотнюк
10:17
Сын судьи застрелил из ружья лучшего друга: шокирующие подробности
08:12
Силовики со спецаппаратурой спасли сына Боярского от похищения
06:02
"С жиру беситесь": Валерии влетело из-за маски в стразах и слов о коронавирусе
04:09
"Не может прийти в себя": Оксана Самойлова сбежала из США после пьяных выходок мужа
02:01
Расстегнул бюстгальтер: Светлаков помог Брежневой оголиться
00:02
Константин Ивлев улетел из России с любовницей после слухов об измене
22:06
"Не помню! Простите": у 75-летнего Антонова проблемы с памятью
20:18
"На четвертом месяце": Аксенова с подросшим животом дала повод для слухов
19:49
"У меня стресс": Заворотнюк обратилась к россиянам с просьбой помолиться
17:59
В Little Big рассказали об обмане с песней для "Евровидения"
17:53
"До каких пор": Сябитова вышла из себя из-за "невесты" Путина
17:23
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену
16:44
Ушедшая с Муз-ТВ Кудрявцева впервые после операции показала грудь
16:18
"Латаем дыры": Зеленский откровенно заявил о катастрофе на Украине
15:37
"Это только верхушка": Соседов высказался о "похоронах" Заворотнюк
15:22
Ида Галич согнула новорожденного сына пополам для фотосессии
14:52
Приболевшая Пугачева заикнулась о коронавирусе
13:46
"Страшные дни": Елена Малышева поразила признанием о раке
13:23
"Зубы чисть": Бурунов публично разнес Петрова на своем дне рождения
13:14
Шац о профессиональном затишье: С телевидением покончено, и это для меня конец
12:36
"Мальчик решил ставить условия": Зеленского высмеяли после попытки шантажировать Путина
12:11
Тиньков потерял 400 миллионов долларов за сутки из-за признания о раке
12:05
"Ты среди ангелов": дочь Началовой пишет покойной матери на тот свет
11:39
Обязана карьерой: Разин нелепо поздравил Буланову
11:31
"Покури со мной": Бочкарева обратилась к ребенку после скандала с кокаином в трусах
11:01
В три раза: у Кудрявцевой после скандала "раздуло" нос
10:56
"Животинка": маленький сын Галкина и Пугачевой побил отца
10:37
Виктор Салтыков с позором провалился на концерте в Брянске (видео)
10:35
Помощники Путина взяли номер и фото попросившейся замуж за президента девушки
10:18
Коллега по сериалу "Триггер" раскрыла тайну Матвеева
06:02
"Разлюбила телевидение": Анфиса Чехова устроила разнос шоу Леры Кудрявцевой
04:07
Фиолетовый с красным: Волочкова решилась на экстремальную прическу
02:05
Развратная жена Цекало показала игрища с мужем
00:14
Совет на выходные
21:46
"То лицо, чем садятся на крыльцо": Волочкова назвала имя заказчика ее травли
21:26
Это победа: в России выздоровел первый зараженный коронавирусом
21:14
Вернул войска: наглый Зеленский пошел на обман Путина
20:53
Сын Виктора Цоя рассказал о претензиях к Полине Гагариной из-за перепетой песни "Кино"
20:50
Ученые бьют тревогу: коронавирус мутировал
20:38
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию из-за коронавируса
19:53
Ушедшая с "Муз-ТВ" после скандала Кудрявцева получила щедрое предложение по работе
19:52
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
19:48
"Проститу...": Водонаева набросилась на ведущих после обвинений в экстремизме
19:12
"Закажем ракету": жена Ефремова откровенно о пьяном инциденте с мужем в аэропорту
18:48
В метро Москвы появятся женщины-машинистки
18:24
"Надеюсь на Бога": у миллиардера Олега Тинькова обнаружили рак крови
18:22
Гороскоп на выходные, 7, 8 и 9 марта
17:02
"Ударил прикладом ружья": известный актер пострадал на съемках сериала "Патриот"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Силовики со спецаппаратурой спасли сына Боярского от похищения
Сын судьи застрелил из ружья лучшего друга: шокирующие подробности
"Похоже на коронавирус": рыдающая Кравец отбила у врачей тяжелобольную дочь
Крутой возмущен бессовестной ложью Разина
Последняя надежда: родные ездят к мощам святой Матроны ради тяжелобольной Заворотнюк
Накладные зубы: всплыли сенсационные данные об успехе Пугачевой
Шоу-бизнес

"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова гастролирует по стране. После концерта в Курске, 8 марта, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" предстала перед поклонниками в таком виде, что те ее просто не узнали.
прочитано 361 раз

Ольга Бузова получила множество поздравлений и пожеланий, а также цветов и подарков в честь Международного женского дня и успешного концерта. "Пусть утро всегда будет таким 🧸💐🌹🤗 Спасибо Курску и моей команде за то, вы устроили мне настоящий праздник 🥳 Вы были рядом ❤️", – поблагодарила довольная Ольга Бузова.

ПО ТЕМЕ

Кудрявцева за бортом: Бузова представила сенсационную новость

Поношенные трусики Бузовой уйдут с молотка

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Она продемонстрировала подарки у себя в инстаграм-аккаунте: в "Сторис" и выложила фото. Интересно, что звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" предстала в одном белом полотенце. Ольга окружила себя цветами и футлярами, предназначенными для ювелирных украшений. Не обошлось и без плюшевых игрушек, от которых 34-летняя Бузова просто в восторге.

Судя по комментариям, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикации. В частности, поклонники обратили внимание на лицо поющей ведущей. Они не узнали Олю. Фанаты сделали вывод, что Бузова явно перестаралась с фотошопом, который изменил черты ее лица буквально до неузнаваемости.

Впрочем, сама Ольга довольна полученным результатам. Если внимательно присмотреться к снимкам, опубликованным Бузовой, то на многих из них она выглядит совсем не так, как на тех же видео, которые демонстрирует в Сети. "А я выспалась, и уже выезжаю к вам в Белгород ❤️ Жду всех своих людей", – кокетливо сообщила Ольга.

От выступления в Белгороде новоиспеченная исполнительница оказалась под приятным впечатлением. "Белгород спасибо 💐❤️ Наш тур #Бузоватур2020 набирает обороты 🚀 с каждым годом вас становится у меня все больше и больше 🙏🏻 Спасибо, что принимаете 👸🏻🙌🏻 Я вас люблю", – поблагодарила счастливая Ольга Бузова.

Автор: 10 марта 2020, 10:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Галина Галочкина
Ответить
Под Кудрявцеву косит.
Гость
Ответить
Неужели еще остались люди,которые ходят на так называемые концерты этого тупого безголосого недоразумения?
1

Популярные темы форума

Политика

Помощники Путина взяли номер и фото попросившейся замуж за президента девушки
"Латаем дыры": Зеленский откровенно заявил о катастрофе на Украине
К встрече Путина и Эрдогана: в Турции предложили отпустить убийц российского посла
Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения

Шоу-бизнес

"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой
"Будет гнить на зоне!": сбежавшая домработница раскрыла страшную тайну Кравец
"Обидно и больно": Мишулина высказалась о необходимости эксгумации отца
Пропавшую МакSим сняли в важный день

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Странные вещи Пугачевой вызвали омерзение

Подарок Примадонне поклонники посчитали очень странным
Шоу-бизнес

"Бокала не нашлось?": Брежнева озадачила россиян странным поступком

Бывшая участница "ВИА Гры" смутила поклонников
Спорт

Медведева упала духом из-за роковой неудачи

Тренер рассказал о душевном состоянии спортсменки
Шоу-бизнес

"Собрать себя очень сложно": снятая в клинике Гузеева переполошила народ

Актриса напугала народ

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
Совет на выходные
Гороскоп на выходные, 7, 8 и 9 марта
Гороскоп на сегодня, 6 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену
Овечкин применил грубую силу к противнику (видео)

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+