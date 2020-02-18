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Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
В новом выпуске скандально известного ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале снова обсуждались Евгений Петросян и Елена Степаненко. Зашла речь и о том, что 74-летний юморист, по слухам, собирается стать отцом. Его бывшая жена прокомментировала эту информацию.
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Очередной выпуск ток-шоу был посвящен недавно появившейся информации о том, что якобы в конце 2017 года Евгений Петросян перевел Елене Степаненко баснословную сумму – порядка миллиарда рублей. В студии "Пусть говорят" гости и эксперты обсуждали, какими мотивами мог руководствоваться юморист, чтобы расстаться с такими деньгами.

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Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Выдвигалось несколько версий. Согласно одной, артист откупался от жены, чтобы уйти к молодой любовнице Татьяне Брухуновой. По другой, у пары были некие договоренности. Третьим вариантом было то, что якобы Петросян покупал молчание Степаненко, предвидя скандал, который поднимется, когда станет известно об их разводе. В программе отметили, что ранее состояние Петросяна оценивали в 94 миллиарда рублей, которые сейчас являются предметом судебных тяжб.

Также на передаче включили аудиозапись разговора Степаненко с журналистом. Юмористка, которая ни разу не дала интервью о бывшем муже, прокомментировала слухи. Она призналась, что устала от шумихи, и уезжать, как пишут некоторые СМИ, в Америку не намерена.

Елена Степаненко высказалась на тему скорого отцовства экс-супруга. Напомним, что недавно Сети появились данные, будто Татьяна Брухунова ждет ребенка. Поводом послужили фото молодой женщины: она запечатлена в свободном свитере, который не смог скрыть округлившийся живот. "Господи, да что вы ко мне с такими вопросами? Очень хорошо!" – коротко ответила бывшая супруга Евгения Петросяна и бросила трубку.

Автор: 18 февраля 2020, 10:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Люди, скажите, откуда у него такие огромные деньги? У него что крутейшие передачи и их рейтинг очень высок? Да последнее время на этих старых ворон никто смотреть не хочеть. Как он наговорил себе столько бабла?
Гость
Ответить
Да, все из-за бабла, заработанного мужем. А то тут кудахчут куры.
Гость
Ответить
Кому она нужна в Америке. она и здесь то без петросяна ноль на палочке.
1

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