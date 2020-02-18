Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой

Очередной выпуск ток-шоу был посвящен недавно появившейся информации о том, что якобы в конце 2017 года Евгений Петросян перевел Елене Степаненко баснословную сумму – порядка миллиарда рублей. В студии "Пусть говорят" гости и эксперты обсуждали, какими мотивами мог руководствоваться юморист, чтобы расстаться с такими деньгами.
Выдвигалось несколько версий. Согласно одной, артист откупался от жены, чтобы уйти к молодой любовнице Татьяне Брухуновой. По другой, у пары были некие договоренности. Третьим вариантом было то, что якобы Петросян покупал молчание Степаненко, предвидя скандал, который поднимется, когда станет известно об их разводе. В программе отметили, что ранее состояние Петросяна оценивали в 94 миллиарда рублей, которые сейчас являются предметом судебных тяжб.
Также на передаче включили аудиозапись разговора Степаненко с журналистом. Юмористка, которая ни разу не дала интервью о бывшем муже, прокомментировала слухи. Она призналась, что устала от шумихи, и уезжать, как пишут некоторые СМИ, в Америку не намерена.
Елена Степаненко высказалась на тему скорого отцовства экс-супруга. Напомним, что недавно Сети появились данные, будто Татьяна Брухунова ждет ребенка. Поводом послужили фото молодой женщины: она запечатлена в свободном свитере, который не смог скрыть округлившийся живот. "Господи, да что вы ко мне с такими вопросами? Очень хорошо!" – коротко ответила бывшая супруга Евгения Петросяна и бросила трубку.
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