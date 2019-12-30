"Враг народа": Наргиз Закирову "похоронили заживо" за оскорбления в адрес россиян

Наргиз Закирова рассказала о травле в соцсетях. По словам певицы, ее оклеветали.

Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем "Инстаграм" ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать – информация не соответствует действительности.

Исполнительница отметила, что ей приписали слова, которые она не говорила. Наргиз Закирова не называла россиян "рожами" и не говорила, что по улицам городов нашей страны ходят медведи. "Мне же, как оказалось хватило лишь одной "причины" для ненависти, мести и погребения заживо – разрыв контракта с лейблом. Кампания по травле меня в социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я – враг народа", – написала артистка.

По словам Наргиз Закировой, она написала песню, которую многие почему-то восприняли на свой счет. Она отметила, что композиция посвящена главному заказчику ее травли в соцсетях. Имя называть она не стала, но заявила, что люди не дураки и сами все понимают. Также звезда сказала, что из России никуда уезжать не намерена.

"Но а в обиду я себя не дам! И из России я никуда не уеду! Так как любят меня тут. Вот такую странную, непохожую ни на кого, чертовку. А я люблю и всегда любила вас, за то что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей". – резюмировала Наргиз Закирова. Поклонники поддержали знаменитость, оставив массу комментариев.

Напомним, несколько месяцев назад Наргиз Закирова прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Теперь у певицы нет права исполнять композиции, которые принадлежат авторству продюсера.