Длинные ноги Ирины Шейк свели россиян с ума

Ирина приняла участие в фотосессии для итальянского бренда Falconeri, который специализируется на производстве одежды из кашемира. В кадре 33-летняя модель позирует в угольно-черном худи, который создает пикантный контраст между загорелой кожей знаменитости и темной тканью.
Шейк демонстрирует публике длинные стройные ноги и красивую линию ключиц. Визажисты сделали ей нюдовый макияж с акцентом на строго очерченных бровях. Роскошная шевелюра Ирины, зачесанная назад, ниспадает на плечи. Стилисты предпочли эффект "мокрых волос".
Как сообщает "Экспресс газета", снимок Шейк подписала лаконично: "Зима неизбежна". Текст она сопроводила забавными смайликами в виде черного сердечка и снежинки.
Поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитости, особенно от длинных ног. Многие поспешили сделать модели комплименты: "О боги, нельзя быть такой безупречной", "Зимняя королева!", "Ах, эти ноги", "Мой идеал женщины", "Прекрасные ноги", "Шикарная, просто шикарная", "Я схожу с ума", "Настоящая богиня!"
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