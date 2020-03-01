"Забивала косяк в присутствии сына": экс-жену Гуфа Анохину обвинили в зависимости

Известный адвокат Катя Гордон заявила, что экс-жена рэпера Гуфа Айза Анохина употребляла наркотики. 39-летний юрист стал свидетелем того, как светская львица закручивала сигарету с запрещенным веществом.

Более того, по словам Гордон, Анохина "забивала косяк" в присутствии своего маленького сына. "Я, как человек, который, кроме винишка, ничего, пыталась поучать, потом послала к черту", – написала Катя в личном "Инстаграм".

Гордон отметила, что ее заявление – это ответ на обвинения светской львицы. В соцсетях Айза написала, что у Кати нет юридического образования. Спустя время экс-супруга рэпера Гуфа удалила пост. Гордон уверена, что Анохина таким образом "отрабатывала бесплатную юридическую помощь" конкурентов.

После этого Каря предложила Айзе сделку. "Я принесу диплом, а ты сдай при мне анализ на наркоту", – сказал адвокат.

Слова Кати Гордон удивили интернет-обывателей, ведь Айза Анохина много раз говорила, что ведет здоровый образ жизни. Более того, светская львица признавалась, что очень страдала из-за пристрастия бывшего мужа рэпера Гуфа к наркотикам. Стоит отметить, что однажды Анохина тоже обвинила Гордон в зависимости.

Добавим, что через несколько часов после публикации Гордон, Анохина тоже обратилась к публике. "Каждый раз, когда поддаюсь своей вспыльчивости, мне становится так мерзко от самой себя. 😔 будто грязная. Ненавижу скандалы, драму и этот базарный стыд. Постараюсь забыть. А вы простите меня, вы вообще не должны страдать от моей глупости. Постараюсь поспать. (здесь и орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), - написала в своем инстаграм-аккаунте Айза.