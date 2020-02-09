"Страдает похмельем": наплевавшей на дочь Гузеевой смачно врезали

Несколько дней назад артистка рассказала, что ее наследница устроила погром в своей комнате. 19-летняя Ольга разбросала вещи по полу и сорвала со стены обои. Девушка пережила нервный срыв и заявила, что больше не хочет жить.
Позднее Лариса Гузеева объяснила поведение своей наследницы. "Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Все проходит", – написала ведущая программы "Давай поженимся!" в личном микроблоге.
Мимо такого скандала не смогла пройти мимо блогер Лена Миро. Она отметила, что Ольга уже давно пережила подростковый возраст. "Это явно ненормально, что девушка, вместо личной жизни, учебы, любви, крушит комнату и мечтает не проснуться наутро. Ольга давно не ребенок", – подчеркнула блогер.
По словам Лены Миро, Лариса Гузеева махнула рукой на воспитание наследницы, потому что то работала на телевидении, то "страдала от похмелья". Эта ситуация напомнила блогеру скандал вокруг дочери Любови Успенской. "Карусель в голове, а что с детьми – не видят", – врезала звездам Лена Миро.
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