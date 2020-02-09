"Разжирнела": Оксану Федорову пристыдили за лишний вес

Знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте новостью: она сделала биоревитализацию. Разместила она и фото до и после процедуры. Уколами красоты звезда решила продлить молодость кожи и убрать мелкие морщинки.
Многие поклонники негативно отнеслись к изменениям во внешности Оксаны Федоровой. Они посчитали, что с "новым" лицом телеведущая выглядит неестественно. Вызвало негодование у подписчиков и то, как одета знаменитость.
"Оксана, снимите этот свитер ужасный, он вас полнит, и вы очень огромная в нем", – посоветовал один из фолловеров. "Вы беременны?", – предположил другой.
Телеграм-канал "НеМалахов" и вовсе жестко раскритиковал теледиву, пристыдив за лишний вес. "Ничего себе Оксана Федорова разжирнела", – написали его авторы.
Напомним, Оксана Федорова начала карьеру телеведущей после победы в конкурсах "Мисс Санкт-Петербург", "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная-2002". По образованию – юрист. Благотворительница, фотомодель, актриса и певица.
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