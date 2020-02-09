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"Разжирнела": Оксану Федорову пристыдили за лишний вес

Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Оксана Федорова нарвалась на критику россиян. Поводом стало фото, на котором телеведущая предстала в объемной одежде. 
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Знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте новостью: она сделала биоревитализацию. Разместила она и фото до и после процедуры. Уколами красоты звезда решила продлить молодость кожи и убрать мелкие морщинки.

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 Оксана Федорова

Оксана Федорова победительница конкурсов красоты, телеведущая, юрист, фотомодель, писательница, актриса, певица, общественный деятель

Многие поклонники негативно отнеслись к изменениям во внешности Оксаны Федоровой. Они посчитали, что с "новым" лицом телеведущая выглядит неестественно. Вызвало негодование у подписчиков и то, как одета знаменитость.

"Оксана, снимите этот свитер ужасный, он вас полнит, и вы очень огромная в нем", – посоветовал один из фолловеров. "Вы беременны?", – предположил другой.

Телеграм-канал "НеМалахов" и вовсе жестко раскритиковал теледиву, пристыдив за лишний вес. "Ничего себе Оксана Федорова разжирнела", – написали его авторы. 

Напомним, Оксана Федорова начала карьеру телеведущей после победы в конкурсах "Мисс Санкт-Петербург", "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная-2002". По образованию – юрист. Благотворительница, фотомодель, актриса и певица.

Автор: 9 февраля 2020, 02:02
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Как менялась красавица Оксана Федорова

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