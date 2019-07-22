Федорова ошарашила россиян фото в свадебном платье

В белоснежном наряде без рукавов и венке с вуалью ведущая и королева красоты позировала на фоне моря. Оксана Федорова отдыхает на курорте с семьей.
"Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами", – подписала фото Оксана Федорова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Необычный снимок знаменитости вызвал волну обсуждений. Многие поклонники были ошарашены нарядом звезды, ведь она замужем, а платье очень похоже на свадебное.
"Из пены морской!!", "Оригинальная воздушная шляпка, и образ легкий и светлый, как и должно быть на душе", "Любимая русалочка", – написали Оксане Федоровой поклонники. Но некоторые фолловеры раскритиковали ее за необычный образ. "Очередной ужасный наряд! Безвкусица!", "Нет такое мне не нра", "Неудачный наряд…", – высказались пользователи соцсети.
Напомним, ранее Оксана Федорова делилась с подписчиками секретом своей прекрасной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принципов придерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (за редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной будничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – писала Оксана Федорова в Сети.
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