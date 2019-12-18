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Шоу-бизнес

Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой

Оксана Федорова. Фото: www.globallookpress.com
В обозримом будущем красавицу Оксану Федорову ждет любопытный поворот в личной жизни. По крайней мере, так считает эксперт, с которым поговорили "Дни.ру".
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Весь следующий после Дня рождения год телеведущая посвятит бизнесу и зарабатыванию денег. Она давно вынашивала какие-то интересные проекты. В новом году все будет крутиться вокруг прибыли и новых начинаний, – сделала расклад на будущее Оксаны Федоровой ясновидящая Марианна Абравитова. – С финансами у бывшей модели все в порядке, но она стремится к большему заработку, постоянно повышая планку. В планах у Федоровой создание своей империи, в которой будут представлены разные компании и сферы деятельности". 

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По словам таролога, в личной жизни Федорову ждут весьма интересные перспективы. "У нее появится какой-то высокопоставленный поклонник, который не будет ей давать прохода. Богатый, влиятельный, обычно от таких людей просто так не спрятаться. Ей придется проявлять чудеса изобретательности, на грани приличия, чтобы отношения были выстроены правильно. "Если она допустит хоть одну ошибку, все может встать боком. Оксане будет сложно и морально, и физически выносить весь этот напор. Она впервые столкнется с трудностями общения, и не будет знать, что сделать, чтобы человек оставил ее в покое. Попросить кого-то о помощи будет нереально из-за уровня этого поклонника. У мужчины будет идея фикс: иметь близость с Федоровой. Он будет задаривать ее машинами, квартирами, но Оксана невероятно стойкий человек, все будет отвергнуто ею. После такого штурма Оксане придется долго восстанавливать свои силы", – разрисовала перспективы модели Абравитова. 

18 декабря 2019, 02:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Оксана Федорова

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