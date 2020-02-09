Откуда кольцо? Ольгу Серябкину заподозрили в тайной свадьбе

Ольга Серябкина рассказала, что уже давно состоит в серьезных отношениях. Но почему-то исполнительница не спешила выходить замуж. Похоже, теперь ей это удалось.
В своем инстаграм-аккаунте певица разместила интригующую фотографию. Знаменитость предстала перед подписчиками в желтых очках, похожих на те, что используют водители. А голову практически полностью обмотала собственными волосами, которые придерживала руками.
Благодаря высокому качеству фото на одной из этих рук внимательные фанаты разглядели золотое кольцо. Это навело их на логичную мысль о том, что Ольга Серябкина тайно вышла замуж или собирается сыграть свадьбу.
Но большинство подписчиков не придали этой детали значения. Гораздо больше их интересовала новая песня Ольги. Она стала первой композицией, которую артистка исполнила под своим настоящим именем, отказавшись от сценического псевдонима Molly. К слову, поклонникам трек не понравился.
"Песня хрень", "Оля, когда новый трек, этот не зашел", "Мне понравилась фотка, а трек нет, но лайк поставил" (орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред), – писали фолловеры.