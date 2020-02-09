Откуда кольцо? Ольгу Серябкину заподозрили в тайной свадьбе

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Воскресенье
9 февраля
Лента новостей
00:01
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
13:53
Заразились сотни людей: еще один смертоносный вирус "вспыхнул" в США
13:28
Звезда "Теста на беременность" прилюдно расплакалась из-за тяжелого расставания
12:40
Собчак прошлась по Рудковской из-за жестокого обращения с сыном
12:23
"Все порвалось": звезда "Интернов" отправится под нож из-за травмы на реалити-шоу
11:49
Мария Кожевникова сообщила о страшной болезни сына
11:39
Глюк'оZa сделала заявление о разводе с мужем
11:01
"Созданы друг для друга": Петросяну и Степаненко дали второй шанс
10:56
Отрастивший волосы Федор Бондарчук шокировал народ
10:32
"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
10:18
Взбешенная Успенская подает в суд на НТВ из-за психически больной дочери
08:05
Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников
06:05
Неделя о мытаре и фарисее: подготовка к Великому посту в 2020 году
04:01
Оказавшаяся за решеткой Волочкова раздвинула ноги
02:11
"Вечная малолетка": полуобнаженную Асмус ткнули лицом в грязь
00:17
"А талант где?": народ не оценил вульгарный наряд Каменских
22:26
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
21:55
Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
21:49
"Мой прародитель": от Урганта ушла женщина
21:04
В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака
20:54
Доктор наук рассказал о правильном дневном сне
20:51
"Эмоционально нестабильна": сбежавшую из страны дочь Успенской облили помоями
20:34
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
20:28
На "Оскаре" выступит известная российская певица
20:27
Тройной рассвет: петербуржцы увидели редчайшее природное явление
20:12
Россиянин сжег соседский автомобиль за просьбу не шуметь
19:57
Замглавы Генштаба ВС РФ арестовали из-за хищения 6,7 миллиарда рублей
19:50
"Без коровы, но с мужем": жена Газманова взорвалась после обвинений в тунеядстве
19:27
Как провериться на коронавирус: совет Роспотребнадзора
19:26
Из огня да в полымя: Пелагея вновь выйдет замуж после развода с Телегиным
19:16
"Свое лицо видела?": Ургант осадил наглую Собчак
19:06
Депутат Госдумы Хайруллин разбился на вертолете под Казанью
18:48
Обвешанного золотом Киркорова поймали в компании шестерых монашек
18:45
Самолет задавил человека в аэропорту Таиланда
18:38
"Рыдала от бессилия": Тодоренко впала в отчаяние из-за проблем с ребенком
18:30
Пелагею заподозрили в невменяемости после заявлений о травле
18:12
Девятиклассник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
17:54
В посольстве США изнасиловали пятилетнюю девочку
17:22
Молодая любовница Петросяна перенесла серьезную операцию
17:22
"Это свинство!": Ваенгу тайно сняли и показали на Первом канале
17:08
Популярная ведущая пристыдила Урганта непристойным вопросом
17:01
Российские ученые создали специальную маску против коронавируса
16:47
Насилие и пустые улицы: побывавший в Китае россиянин об ужасах коронавируса
16:47
Ида Галич родила первенца
16:43
Неожиданный выбор: какую работу ищут россияне
16:29
Маршруты на февраль: Главные зимние карнавалы в Европе
16:26
"Высокомерные": Бортич и Бикович показали "вторые подбородки"
16:26
Совет на выходные
16:20
В России началась разработка телескопа для поиска пришельцев
16:13
"Они выбрали меня в плохиши": Панин назвал виновных в своем побеге из России
15:58
"Как оживить мертвую душу": обнародованы строки из дневника родителей Началовой
15:54
Против коронавируса: известная актриса пришла на премьеру в медицинской маске
15:45
У подмосковного пенсионера нашли склад с оружием и боеприпасами
15:26
Кировский врач анонимно признался в намеренном умерщвлении 10 пациентов
15:16
"Хороша чертовка": Каштанова из "Полицейского с Рублевки" взбудоражила народ
15:15
Гузеева показала разгромленную комнату дочери
15:05
"Аномальный": Панин раскрыл размер своего полового органа
14:36
"Извращенные формы": Нагиев отреагировал на слова о мужской уродливости
14:32
В Тамбове молодую студентку изнасиловали на кладбище
14:20
Сделано заявление об исчезновении комаров в России
13:53
"Закомплексованные, злые, ущербные люди": Панин плюнул в россиян
13:50
"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом
13:47
Ожоги и синяки: труп россиянки обнаружили в центре Милана
13:42
Позвал друзей посмотреть: звезда "Ивановы-Ивановы" об интимном моменте с девушкой
13:29
В Карелии жуткая авария унесла человеческую жизнь
13:28
"Лучше до старости не доживать": Регина Дубовицкая не может прожить на пенсию
13:14
Ужин двух звездных шеф-поваров пройдет в ресторане Uhvat
13:14
"Не осуждаю секс с животными": Панин высказался насчет извращений
13:10
Рецепт: постные кундюмы с грибами в бульоне
13:03
Перепуганные из-за коронавируса москвичи бьют тревогу после произошедшего в метро
12:57
Пахнет грязными носками: Гайдулян из "СашаТаня" принюхался к Рубцовой
12:53
Новый поворот в деле убитой в Москве стюардессы
12:41
Российское судно затонуло у берегов Эстонии
12:17
"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
12:12
Почему на день рождения Брежневой не приехал Меладзе
12:03
Актриса сериала "Бригада" Гусева поразила снимком в белье
11:53
В Челябинске загорелся мебельный склад
11:32
"Деваться Маше было некуда": звезда сериала "Содержанки" притащила любимую к краю пропасти
11:31
Оправдывающуюся Водонаеву вываляли в грязи
11:20
Заворотнюк ответила на нежные слова Навки в адрес Чернышева
10:55
Актер из "Полицейского с Рублевки" Петров заявил о полной перезагрузке
10:55
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:38
"Мы семья!": Волочкова в обнимку с работником-гастарбайтером сообщила радостную новость
10:33
В результате крушения самолета погибли 5 человек
10:12
"Запасной ребенок": народ в ужасе от воспитания дочери Тимати
10:10
Babymetal: Японская метал-группа №1 впервые выступит в России
09:57
Подставил Россию: подлость Лукашенко ужаснула народ
09:52
На Алтае детей госпитализировали с подозрением на ротавирус
09:40
"Сожрите друг друга!": Дима Билан отреагировал на выступление Пелагеи
09:34
Спасения нет: сделано официальное объявление об отсутствии лекарств от коронавируса
09:28
Указ о закрытии: "Дому-2" вынесли вердикт
09:19
Гару даст единственный концерт в Кремле
09:04
Как расчетливая Пугачева расправилась с известным артистом
08:55
Знаменитого актера экстренно госпитализировали с опасной болезнью
08:52
Бывшего худрука Большого театра ограбили в центре Москвы на крупную сумму
08:24
Сафронов назвал избранника Степаненко
08:24
Число погибших от коронавируса возросло
08:14
"Били руками и ногами": в Грозном напали на журналистку "Новой газеты" и ее адвоката
08:13
Вскрылись шокирующие данные о беременности звезды "Дома-2" от Серова
06:13
Федор-поминальник: как прогонять мертвецов 8 февраля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
Генерал СБУ призвал начать войну против России
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Федор-поминальник: как прогонять мертвецов 8 февраля
Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников
Неделя о мытаре и фарисее: подготовка к Великому посту в 2020 году
Шоу-бизнес

Откуда кольцо? Ольгу Серябкину заподозрили в тайной свадьбе

Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Долгое время бывшую участницу группы SEREBRO подозревали в интимной связи с продюсером коллектива – Максимом Фадеевым. Обе звезды держали свою личную жизнь в тайне, из-за чего им пришлось оправдываться.
прочитано 142 раза

Ольга Серябкина рассказала, что уже давно состоит в серьезных отношениях. Но почему-то исполнительница не спешила выходить замуж. Похоже, теперь ей это удалось.

ПО ТЕМЕ

Серябкина решилась на крайние меры после ухода от Фадеева

Серябкина в меховом белье выпятила большой живот

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

В своем инстаграм-аккаунте певица разместила интригующую фотографию. Знаменитость предстала перед подписчиками в желтых очках, похожих на те, что используют водители. А голову практически полностью обмотала собственными волосами, которые придерживала руками.

Благодаря высокому качеству фото на одной из этих рук внимательные фанаты разглядели золотое кольцо. Это навело их на логичную мысль о том, что Ольга Серябкина тайно вышла замуж или собирается сыграть свадьбу. 

Но большинство подписчиков не придали этой детали значения. Гораздо больше их интересовала новая песня Ольги. Она стала первой композицией, которую артистка исполнила под своим настоящим именем, отказавшись от сценического псевдонима Molly. К слову, поклонникам трек не понравился. 

"Песня хрень",  "Оля, когда новый трек, этот не зашел",  "Мне понравилась фотка, а трек нет, но лайк поставил" (орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред), – писали фолловеры. 

Автор: 9 февраля 2020, 04:02

комментарии

Политика

"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
Вслед за Крымом: назван срок возврата Аляски в состав России
Подставил Россию: подлость Лукашенко ужаснула народ
Обманувшего украинцев Зеленского предупредили о потере власти

Шоу-бизнес

Молодая любовница Петросяна перенесла серьезную операцию
"Это свинство!": Ваенгу тайно сняли и показали на Первом канале
Популярная ведущая пристыдила Урганта непристойным вопросом
Ида Галич родила первенца

Проишествия

Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Зазвездился": напавшего на артиста Лазарева поставили на место

Всплыли подробности громкого конфликта

Шоу-бизнес

"Кошмар": фото Галкина со стареющей Пугачевой вызвало оторопь

Шоумена сравнили с внуком Примадонны
Шоу-бизнес

Знаменитого актера экстренно госпитализировали с опасной болезнью

Звезда находится в московской клинике
Шоу-бизнес

Почему на день рождения Брежневой не приехал Меладзе

Фанаты заметили странную вещь

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо

Регионы

Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+