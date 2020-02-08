55-летняя Наталья Ветлицкая публично оголила пышную грудь

Звезда 90-х выступила на мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге. Перед гостями кроме нее предстали несколько знаменитостей, включая Диму Билана.
Для выхода в свет Наталья Ветлицкая выбрала довольно экстравагантный наряд: обтягивающие брюки и прозрачную водолазку, которая позволила ей показать грудь. Во время исполнения одной из композиций артистка сошла со сцены в зал и заставила Светлану Бондарчук ей подпевать, сообщает "Вокруг ТВ".
Напомним, о том, что звезда 90-х после многолетнего перерыва вернется на сцену, заговорили в сентябре 2019 года. Сообщалось, что осенью 2020 года Наталья Ветлицкая выступит с несколькими концертами, а также отправится в тур. Однако певица вышла на сцену раньше, тем самым порадовав преданных поклонников.
Как писали "Дни.ру", по слухам, артистка не отказывается и от корпоративов. За одно такое частное выступление, по некоторым данным, Наталья Ветлицкая берет три миллиона рублей.