Оказавшаяся за решеткой Анастасия Волочкова раздвинула ноги

Светская львица участвует в спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". Фото с репетиции она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
На снимке прима запечатлена в огромной клетке. Конечно, Волочкова в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат. Также за решеткой стоит продюсер постановки.
"Птица в клетке и Эмиль – продюсер нашего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Репетируем", – написала звезда.
Всего за четыре часа пост собрал более полторы тысячи лайков. Но, к сожалению, под фото отсутствуют комментарии. Так как Волочкова ограничила эту функцию во избежании нападок хейтеров в свой адрес.
Напомним, недавно Анастасия рассказала о том, что ее "украл" возлюбленный. Мужчина перехватил балерину возле ее автомобиля с букетом белых роз. Оказалось, что он слушал прямой эфир с Волочковой по радио и решил устроить избраннице небольшой сюрприз. "Моя душа ликует! На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой. Я всем желаю быть любимыми и любить!", – поделилась счастьем балерина.
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