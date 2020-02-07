Против коронавируса: известная актриса пришла на премьеру в медицинской маске

В московском Доме кино состоялась премьера картины режиссера Андрея Мышкина. На показ приехали участвовавшие в съемках артисты: Максим Колосов, Лиза Арзамасова, Сергей Варчук, Денис Сердюков и продюсер фильма Сергей Новожилов.
Исполнительница одной из эпизодических ролей ленты, Оксана Сташенко, пришла на мероприятие в медицинской маске. Артистка всем советовала последовать ее примеру. Присутствующие не сразу поняли, зачем звезда прячет рот и нос. Кто-то предположил, что таким образом Сташенко напомнила о шагающем по планете коронавирусе.
Добавим, что фильм "Курьезы" состоит из четырех новелл. Главным героям картины, роли которых исполняют Лиза Арзамасова и Максим Колосов, придется выпутываться из сложных, порой нелепых ситуаций. Интересно, что сценарий для одной из серий написала сама Арзамасова.
Также в картине "Курьезы" появятся Максим Аверин, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Напомним, вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в Китае. От болезни погибли 637 человек, у еще более 31 тысячи диагностировали признаки заражения. Данных о смертях от коварной инфекции в России нет.
Популярные темы форума
Три страны.
Что случилось с дочкой Успенской?
Жизнь вечная в молодом теле.
Старше парня на семь лет
Отказался встречаться с жирной
Травят на работе
Жена должна подчиняться
Хочу бросить с детьми жену
Малахов собирает грязь
Обслуживающий персонал в России это жесть.