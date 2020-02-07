"Не осуждаю секс с животными": Панин высказался насчет извращений

Алексей Панин принял участие в ютуб-шоу Лены Лениной. Артист откровенно рассказал о том, что в его понимании является нормой сексуального поведения.

Разговор сразу начался с обсуждения откровенных подробностей. Ведущая отметила, что для нее Алексей Панин – прекрасный пиарщик, которому удается постоянно подогревать интерес к своей персоне громкими заявлениями.

Однако актер скромно заявил, что для него важнее то, с какими великими личностями он стоял на одной съемочной площадке. "Это такие люди, как Владимир Абрамович Этуш, Александр Наумович Митта, Валерий Михайлович Приемыхов, Люся Гурченко, Станислав Сергеевич Говорухин", – перечисляла скандальная знаменитость фамилии кумиров россиян.

Ленина уточнила, как бы отнеслись эти люди к его сексуальным видео. Забавно, но Алексей Панин даже не сразу понял, о чем вопрос. "А что не так?" – удивился он. Ведущая пояснила, что у каждого есть свои предпочтения в постели, но существуют нормы общественной морали, поэтому, возможно, сам Панин может осудить кого-то, так как не приемлет подобное. "Например, какие-то гомосексуальные практики", – предположила Лена.

В этот момент артист признался, что никогда никого не упрекает. "Я даже не осуждаю людей, которые занимаются сексом с животными, это их личное дело", – заявил артист.

Также Панин пригрозил открыть грязные секреты звездных знакомых, однако все-таки постеснялся делать громкие заявления по "морально-этическим соображениям".