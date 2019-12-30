"Взрослая не по годам": дочь Панина покорила народ талантом

Одна из выходок звезды сериала "Солдаты" чуть было не стоила ему родительских прав. Актер привязал свое 12-летнее чадо к батарее за то, что девочка устроила беспорядок в квартире. Впрочем, вскоре стало известно, что ролик, разлетевшийся по глобальной Сети, постановочный. На самом деле Алексей является довольно либеральным отцом, о чем свидетельствует его последняя публикация.
Актер показал поклонникам дочь Анну в необычном для столь юной особы амплуа. Девочка предстала перед общественностью в черных латексных перчатках и с тату-машинкой. Оказалось, что в одной из столичных студий, занимающихся нанесением перманентных рисунков на тело, подросток попробовала "набить" татуировку своему отцу.
"Мастер за работой. ✍️🎨 Листайте фото.☝️ Моя дочка бьет мне своими руками татуировку в подарок на Новый Год" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – написала знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.
Стоит подчеркнуть, что работа тату-мастера требует большой концентрации внимания – это и слежение за контуром рисунка, и за давлением иглы на кожу, и за состоянием клиента. По всей видимости, Анна очень старалась угодить папе и ответственно подошла к делу. Для эскиза тату был выбран рисунок красного сердечка.
Пользователи Сети подчеркнули, что подросток молодец. Многие отметили, что Анна очень красивая девочка: "Какие красивые глаза у твоей доченьки!!!", "Маленькая красотка😍", "Девчонка то взрослая не по годам", Счастливый взгляд у Вашей дочери. Добра Вам, Алексей!🤝🌞👍".
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