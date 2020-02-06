Алексей Панин склонял Лену Ленину к групповому сексу

Алексей Панин стал гостем программы "Голая правда", ведущей которой является Лена Ленина. В ходе их диалога всплыли неожиданные подробности из прошлого звезд.

Телеведущая начала выпуск с рассказа о том, что ее связывает со скандальным артистом. По словам Лениной, однажды Панин приехал к ней в гости и предложил присоединиться "к некоторым из его сексуальных увлечений".

Ведущая утверждает, что актер агитировал ее на групповой секс. Заулыбавшийся Алексей опроверг этот факт. Он отметил, что не помнит досконально диалог, тем не менее уверен, что ни к чему не склонял светскую львицу. Скорее всего, Панин просто-напросто расписал все плюсы такого вида "досуга".

Тем не менее, Лена отметила, что прекрасно относится к актеру. Кроме того, девушка назвала его человеком с высокими моральными принципами. Также ведущая призналась, что не заплатила Алексею за интервью. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что на шоу бесплатно не ходит, но ради Лениной сделал исключение, так как их многое связывает.

"Ну, не говори так, а то они подумают, что нас с тобой связывают оргии!", – отшутилась светская львица.