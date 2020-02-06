Неизвестный украл Анастасию Волочкову на машине после эфира

Анастасия Волочкова рассказала о неожиданном событии, которое произошло в ее жизни. Она поделилась с подписчиками сюрпризом от любимого человека.

Балерина выложила в инстаграм-аккаунте интригующий пост. Звезда похвасталась дорогим букетом от незнакомца и написала свои рассуждения на тему счастья.

Анастасия Волочкова уточнила, что у нее был насыщенный день, после которого она собиралась отправиться домой. Однако этому не суждено было сбыться, потому что мужчина остановил ее у автомобиля. "После моего прямого эфира на радио, прослушав его в своей машине, приехав за мной, не предупреждая, с букетом любимых белых роз, перехватив меня из моего "майбаха" и украв от всех", – рассказала звезда.

Потом все же знаменитости удалось добраться до жилища, подвез ее незнакомец: "На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой". Также скандальная балерина посоветовала всем радовать своих близких и быть любимыми: "Я всем желаю быть любимыми и любить! И быть одариваемыми цветами".

До этого стало известно, что Анастасия Волочкова пока не собирается выходить замуж, ей на данный момент подходит тот формат, в котором она общается со своим мужчиной. "Меня все устраивает. Меня устраивают такие отношения, которые есть сейчас", – объяснила балерина.