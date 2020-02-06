"Слишком много выкрутасов": эксперт плюнул в изменившуюся Ветлицкую

Недавно Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и выступила впервые за много лет. Однако ее представление вызвало массу вопросов и даже неудовольствия. Ситуацию проанализировал музыкальный критик Сергей Соседов.

Когда-то певица и танцовщица Наталья Ветлицкая была одной из самых модных в отечественной эстраде. Ее образ копировали, считая образцом стиля и вкуса. Затем артистка ушла в тень: она родила дочь и уехала жить в Испанию. Оттуда певица периодически у себя в блоге выступала с критикой в адрес родной страны. Однако потом вдруг решила вернуться в Россию. Предварительно удалив все компрометирующие посты в "Фейсбук", Наталья Ветлицкая объявила о грандиозных планах по завоеванию российского шоу-бизнеса.

Говорят, в планах у Натальи Ветлицкой два сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге осенью этого года. По слухам, артистка не отказывается и от корпоративов. За одно такое частное выступление, по некоторым данным, эффектная певица берет аж три миллиона рублей.

В итоге, после многолетнего молчания Наталья Ветлицкая выступила на юбилейном шоу своего бывшего любовника, певца Дмитрия Маликова. 55-летняя исполнительница предстала перед публикой с необычной стрижкой, выкрашенными в розовый цвет волосами, блестящем платье, подчеркивающем стройную фигуру, и высоких черных сапогах. Судя по комментариям в Сети, многие зрители остались разочарованы, причем не столько внешними изменениями в артистке, сколько тем обстоятельством, что Наташа неумело пела под фонограмму.

Посмотрел выступление Ветлицкой и музыкальный критик Сергей Соседов. "Да, весьма провинциальное зрелище. Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами. Наташа совершенно не чувствует сцену и публику. Так можно петь только у себя дома, в испанской гостиной. После рюмашки", – цитирует едкое замечание эксперта сайт "Комсомольская правда".