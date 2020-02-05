"Ненавижу": Седокова пожаловалась на трудности в воспитании детей

Певица поделилась в микроблоге видео сборов в сад младшего ребенка. На кадрах двухлетний малыш надевает ботинки, путается в комбинезоне и натягивает шапку под шутливые комментарии мамы.
Под постом поп-звезда написала, что не в восторге от походов в детское учреждение. "Когда меня спрашивают, тяжело ли родить трех детей, я отвечаю легкотня. А вот отвести их в садик – это задача посложнее ваших там бизнесов", – иронизирует бывшая участница группы "ВИА Гра".
Также Анна Седокова перечислила способы, благодаря которым ей удается выманить малыша из дома. Например, один из предлогов – выгул собак. "Сегодня помогла взрослая беседа о том, что и Аля в школе, и Мона в школе", – поделилась лайфхаком певица.
37-летняя звезда воспитывает троих детей от разных мужчин. Отцом ее первенца, дочери Алины, стал белорусский футболист Валентин Белькевич. Вторая девочка появилась от брака с бизнесменом Максимом Чернявским. Младший сын Гектор родился после связи с предпринимателем Артемом Комаровым.
Сейчас Анна находится в отношениях с литовским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара нежно признается друг другу в чувствах на страницах соцсетей и проводит много времени вместе.
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