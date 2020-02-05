Певица Слава пострадала во время гастролей

По словам артистки, дорога из Нового Уренгоя в Надым составляет всего лишь 260 километров. Певица Слава утверждает, что это трасса – сущий кошмар.
"Это просто звездец! Это не дорога, а ад! Это бетонка, на которой у меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно. Слава Богу, что он влетел! Мой помощник Николай 30 раз ударился головой о потолок. Понимаете, это мы съездили один раз, а люди передвигаются по ней туда и обратно сто тысяч раз. Богатейшие люди, богатейшее место, где добывается уголь, газ, нефть и все остальное, ездят по таким дебильным дорогам. Это бесит!" – приводит слова певицы Славы Teteprogramma.pro.
Это настолько сильно возмутило светскую львицу, что она заговорила об этом публично в конце своего выступления на сцене. Певица Слава призвала сделать людям нормальные дороги вместо того, чтобы устанавливать в Москве "светящиеся деревья".
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