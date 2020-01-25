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Клявер прилюдно взял соблазнительную Славу за столом

Слава и Денис Клявер. Фото: пресс-служба
Способны ли мужчина и женщина удерживать отношения в рамках дружбы? Извечная тема обсуждений, которую мы встречаем повсеместно. Где проходит эта грань, нужно ли вообще переступать черту и в каких случаях? Именно об этом размышляет в песне "Дружба?" полюбившийся многим слушателям дуэт Дениса Клявера и Славы.  
прочитано 105 раз

"После релиза песни у меня в соцсетях разгорелся настоящий спор, – делится Денис. – На вопрос "Может ли быть дружба между мужчиной и женщиной?" все отвечают, исходя из своего опыта. Одни с этим не согласны, кто-то рассказывает историю чуть ли не 30-летней дружбы и без намека на любовные чувства. Хотя мы же в таком случае не спрашиваем у второй стороны, почему с нами дружат все эти 30 лет. Поэтому, по моему мнению, дружба между противоположными полами возможна только после отношений, когда любовь – уже пройденный этап. В другом случае – нет. Разубедите меня, если это не так. Не верю. И точка", – считает исполнитель. 

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

К слову, в новом клипе Денис выступил еще и в качестве второго режиссера – в соавторстве с Денисом Протасовым. Он тщательно прорабатывал каждые детали ролика и активно участвовал в разработке сценария. По которому они со Славой примерили на себя роли друзей-любовников, пытающихся разобраться в своих подлинных чувствах.

По сюжету, сдержанный поначалу романтичный ужин при свечах обернулся страстным выяснением отношений героев в исполнении Дениса и Славы. Денис, вопреки устоявшемуся, казалось бы, амплуа романтика, "сыграл" здесь эдакого дерзкого мачо. С которым спорила яркая, импозантная и обаятельная героиня Славы. К слову, артисты в клипе скандалили и били посуду. Но вскоре Клявер трепетно взял свою партнершу сначала за талию, а потом ласково прижался к ней сзади. И все это происходило за столом со свечами и яствами. Поклонники артистов отметили, насколько реалистично сыграли звезды.

"Я хочу выразить огромную благодарность моей подруге Насте за наш замечательный дуэт. Именно та эмоция, которую она заложила в нашей песне и непосредственно в клипе, по моему ощущению, сделала эту историю уникальной", – сказал Денис. Слава не отстает от него в комплиментах: "Это очень энергичная и эмоциональная песня! И такой же по накалу чувств клип. Но судить, конечно, вам! Лично мне очень нравится, спасибо Денису!", – поделилась певица.

25 января 2020, 00:03

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