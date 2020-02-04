Фильм "Холоп" установил невероятный рекорд по сборам

Комедийный фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самым кассовым в истории кинематографа России. Картина собрала в прокате 3,0442 миллиарда рублей, обогнав тем самым "Движение вверх" Антона Мегердичева, сообщает Национальная служба новостей.
Режиссера похвалили не только зрители, но и многие коллеги по цеху. Так, Алексей Учитель назвал Клима Шипенко мастером, который умеет работать в разных жанрах. Напомним, что "Холоп" появился на больших экранах 26 декабря 2019 года. Главные роли в ленте сыграли Милош Бикович и Александра Бортич.
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