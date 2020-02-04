Бывший возлюбленный Седоковой потерял ребенка

Артем Комаров, с которым Анна Седокова встречалась несколько лет назад, в декабре прошлого года стал отцом. Его жена Евгения Дравина родила дочек.

В своем "Фейсбук" певица и бывшая участница шоу "Голос" рассказала о переменах в жизни. Она написала, что роды прошли тяжело и ее с детьми долго продержали в больнице: "Я провела весь этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах".

В откровенном посте она также порассуждала о смысле существования: "Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в моем сердце, моих мыслях, моей физике и моих ощущениях. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась, вместе с моими ценностями ко всему".

Как стало известно ранее, Дравина родила двойняшек Марусю и Софию. Одна из новорожденных умерла, сообщает Starhit. "Да, это правда", – рассказал изданию источник из окружения молодых родителей.

Скандальная модель и певица после свадьбы с Комаровым удалила страницу в "Инстаграм" и стала примерной женой. Ранее девушку подозревали в оказании эксорт-услуг. Анонимный источник сообщал, что Евгения получает за встречи с олигархами не менее пяти тысяч долларов. Однако Дравина всячески опровергала слухи.

Анна Седокова рассталась с Артемом Комаровым после рождения сына Гектора.