"Перекрыли дыхание": раскрыта правда о состоянии МакSим

Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, недавно объявила о бессрочном отпуске из-за проблем со здоровьем. Девушка связывает причины недомоганий со старыми травмами.

Несколько дней назад представитель звезды сделал официальное заявление в своем "Инстаграм". Директор сообщил, что девушке необходима длительная реабилитация после аварии, которая произошла в 2019 году. Также были отменены все концерты и интервью на ближайшие месяцы. Артистка проходит лечение в одной из московских клиник.

Экстрасенс, таролог и психолог Марианна Абравитова прокомментировала состояние поп-исполнительницы. Она также спрогнозировала возможное возвращение Абросимовой к поклонникам.

"Да, действительно, проблема со здоровьем есть. Не могу сказать, что алкоголь является причиной ее болезни. Скорее всего, он иногда появляется как средство снять напряжение и отвлечься от ситуации. Что касается ее здоровья, то все решаемо, просто необходимо этим заниматься и тщательно следить за ситуацией", – дала комментарий Марианна изданию Womanhit.

Ясновидящая предположила, почему певице МакSим нелегко: "Карты говорят о том, что сейчас она переживает сложный период, но это на данный момент. Тут и семейные неурядицы, и здоровье – моральное и физическое истощение. Все эти факторы навалились на нее и просто перекрыли дыхание".



После заявления артистки об уходе со сцены в Интернете на ситуацию отреагировала скандальный блогер Елена Миро, которая сравнила фото певицы МакSим разных лет и написала, что у артистки "характерный отек, свойственный алкоголичкам".

