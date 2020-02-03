"С Костей всегда непросто": Мороз заикнулась о Богомолове

"С Костей я работала до "Содержанок" очень много лет. С Костей всегда непросто работать просто потому, что он всегда ставит очень сложные задачи. Всегда. В любой работе. Каждому артисту", – признается исполнительница главной роли сериала "Содержанки".
Отметим, что Мороз и Богомолов знакомы не только по работе. Артистка и режиссер были мужем и женой более восьми лет. У пары есть общая дочь Анна, о которой они вместе заботятся.
С новым режиссером, Дарьей Жук, артистка прошла период "притирки". "С Дашей мы никогда не работали, поэтому какое-то время узнавали друг друга", – говорит знаменитость.
Между тем Мороз признается, что Жук привнесла в многосерийную картину иную энергию. "Там появилась другая динамика, которая связана с женской природой", – отмечает артистка.
Мороз подчеркнула, что сниматься во втором сезоне "Содержанок" было сложнее еще потому, что она совмещала сразу две должности – актрисы и продюсера. "Мне приходилось немножко разрываться, но это было круто", – поделилась Дарья.
Напомним, 30 января состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки". Посмотреть многосерийную драму можно в видеосервисе START.
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