"С Костей всегда непросто": Мороз заикнулась о Богомолове

Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" стала Дарья Жук. На этой должности она сменила Константина Богомолова, который является еще и создателем киноновеллы. Сыгравшая в многосерийной драме одну из главных героинь актриса Дарья Мороз рассказала, как ей работалось с такими разными кинодеятелями.

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