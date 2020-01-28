"Я это делаю практически с детства": Мороз неделю ходила голой на глазах у коллег

Артистка появилась в театре Crave Moscow, именно там проходило мероприятие, в отличном расположении духа. Знаменитость с удовольствием позировала репортерам и общалась с журналистами.
Присутствующие не могли не отметить наряд Дарьи. Звезда сериала "Содержанки" отдала предпочтение короткому светло-оливковому платью с пышными рукавами, которое выгодно подчеркивало достоинства ее фигуры. От стройных ножек Мороз невозможно было оторвать взгляд.
Отвечая на вопрос репортера о том комфортно ли ей раздеваться в кадре, артистка отметила, что у нее достаточно опыта, чтобы забыть о робости. "Я это делаю практически с детства. Первая моя роль была в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный..." Мне там было два с половиной месяца. И это была первая картина, где я разделась до гола. В принципе ничего нового для меня не случилось", – с юмором отметила Мороз.
Дарья призналась, что первый сезон сериала "Содержанки" избавил ее от комплексов. Ранее она стеснялась собственного тела в кадре. По словам Мороз, это важный момент для актрисы, особенно русской. Звезда считает, что для наших людей "вопрос телесности стыдливый и закрытый".
"Во втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я практически неделю ходила обнаженной в кадре и для меня это было настолько органично, насколько съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенно, чувствовала поддержку группы", – сказала звезда сериала "Содержанки".
На предположение репортеров, что она и дома ходила обнаженной репетируя роль, звезда отвечать отказалась. Дарья Мороз сообщила, дескать, это интимный момент и говорить об этом не хочется.
Напомним, 30 января состоится премьера второго сезона сериала "Содержанки". Посмотреть многосерийную драму можно в онлайн-кинотеатре START.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Путин молодчинка!
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Про Крым