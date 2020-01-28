Роскошная и цветущая: Зудина вызвала оторопь на показе "Содержанок"

Мероприятие проходило в необычной атмосфере театра Crave Moscow. У входа гостей встречал портье в красной ливрее, в зал их провожали длинноногие девушки модельной внешности.
Одной из первых приехала актриса Марина Зудина. Вдова народного артиста Олега Табакова выглядела роскошно. Цветущий вид артистки отметили многие присутствующие на пресс-показе сериала "Содержанки" журналисты.
Артистка не обделила вниманием корреспондента "Дни.ру". Зудина отчитала репортера за то, что издание, в котором он работает, публикует, по ее мнению, слишком скандальные материалы. Марина назвала новостной портал "желтым". Надо сказать, что журналист оторопел от неожиданности, никто не ожидал такого напора от ангелоподобной актрисы.
Марина Зудина поделилась впечатлениями от съемок второго сезона многосерийной картины "Содержанки". По словам артистки, работать на площадке было комфортно: ей не пришлось участвовать в слишком откровенных сценах.
"Для меня Костя (Богомолов – прим. ред.) написал достаточно интересную линию. Я там все-таки не по сексу. Я больше по психологической части. Удар основной на себя взяли более молодые артистки, поэтому я сосредоточена была на взаимоотношениях с двумя партнерами по большей части. Мне было интересно, потому что оператор был новый. Он был настолько деликатен, во всяком случае по отношению ко мне, что даже чрезмерно деликатен, за что я ему очень благодарна", – сказала Марина Зудина на пресс-показе сериала "Содержанки".
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