Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Артистка поделились радостью в своем "Инстаграм".
По данным телеканала "360", девочку назвали Озиан. Йовович жаловалась перед родами, что набрала почти 25 килограммов, и очень нервничала из-за возраста. Артистка забросила спорт, так как в прошлый раз потеряла ребенка.
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