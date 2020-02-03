Юлия Ковальчук предстала на публике без нижнего белья

Юлия Ковальчук отправилась на юбилей коллеги, где произвела фурор пикантным нарядом. Звезда поделилась снимком в своем "Инстаграм". "Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное", – написала в микроблоге артистка.
Для выхода в свет знаменитость выбрала блестящий наряд бежевого цвета с глубоким декольте и нескромным разрезом на длинной юбке. На фото видно, что на исполнительнице нет нижнего белья.
Юлия Ковальчук отметила, что при таком декольте ее грудь запросто может "показаться" гостям. Поэтому певица попросила коллег следить за ситуацией. "Сказала мальчикам, чтобы сегодня следили за моей грудью", – с иронией поделилась звезда.
Поклонники осыпали артистку комплиментами и пожелали ей побольше подобных ярких нарядов. Однако нашлись и те, кто посчитал платье слишком открытым. По их мнению, замужней женщине не пристало носить такие вызывающие вещи.
"Юля, как Алексей вас отпускает в таком виде?", "Должны же быть рамки. Вы же мама, жена, в конце концов", "Платье красивое, но все-таки белье не помешает", – заметили фолловеры. Юлия Ковальчук отметила, что считает платье вписывающимся в рамки общественных приличий.
Напомним, что Юлия Ковальчук и ее коллега Алексей Чумаков счастливы вместе порядка 12 лет. Влюбленные долго встречались, а в 2013 году сыграли свадьбу. Через четыре года у пары родилась дочь Амелия.
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