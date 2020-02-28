Площадь Красная видна: дочь Тимати рассекретила место жительства

Алиса Юнусова вместе с бабушкой прогулялась по центру Москвы и провела целую экскурсию для поклонников. Девочка сняла видео на Красной площади и рассказала о Лобном месте, где "рубили головы", а также о зодчем, построившем собор Покрова Пресвятой Богородицы, пишет Teleprogramma.pro.
Когда речь зашла о Большом Замоскворецком мосте, она неожиданно рассекретила свое место жительства. "Через этот мост – там сразу наш дом", – сказала Алиса.
Пользователи обратили внимание на хорошо поставленную речь девочки и похвалили ее в комментариях. Тимати также отметился под публикацией – поставил плачущие смайлы.
"Замечательная экскурсия", "Ждем продолжения от Алисы", "Я бы хуже рассказала. Умница", "Теперь мы знаем, что Тимати живет за мостом", – написали фолловеры.
Напомним, что Алиса – старший ребенок Тимати. В октябре 2019 года у рэпера и его супруги Анастасии Решетовой родился сын. Мальчика назвали Ратмиром.
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