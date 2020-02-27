Вместо Панайотова: появились данные об участии Бузовой в "Евровидении"

Ольга Бузова может отправиться на международный конкурс. Такая информация появились в одном из телеграм-каналов.

Слухи вокруг участника, который представит нашу страну на престижном музыкальном конкурсе, ходят уже давно. Накануне претендентом на поездку в Роттердам объявили Александра Панайотова. Однако сам артист опроверг эти данные.

В четверг в "Телеграм" появилась информация, что Россию на "Евровидении" представит Ольга Бузова. Один из каналов опубликовал скриншот переписки с пользователем под ником "Йобанжур". Источник сообщает, что в узких кругах уже точно известно, кто едет на конкурс. "Бузова поедет на евро (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). По первому каналу будет спец выпуск. У нее уже брали интервью по этому поводу", – передает слухи аноним. В качестве подтверждения он прикрепил фотографию певицы, которая отвечает на вопросы перед микрофоном с логотипом главного телеканала страны.

Стоит отметить, что пока официального подтверждения этой информации не поступало. Ольга Бузова также еще не комментировала свое участие в музыкальном соревновании.

Напомним, недавно певица продемонстрировала на камеру интимные ласки со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Она выложила юмористический "вайн", на котором соблазняет парня, предлагая поиграть в плохого полицейского. Однако после вместо эротической прелюдии наряжается в костюм защитника правопорядка и предлагает отправиться в отделение.