"Не любовь, а просто хайп": Бузову уличили в фиктивном романе

Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте отрывок из новой песни. Поклонников слишком взволновали некоторые строчки композиции.

Артистка всегда заявляла, что ее треки автобиографичны. Именно поэтому многие запереживали, когда девушка спела: "Синица любви – свайп-свайп, переверну инсайт, это не любовь, это просто хайп". Все только порадовались – наконец-то страдалица нашла парня после тяжелого разрыва с Тарасовым. Однако может оказаться, что история отношений Оли Бузовой с Давидом Манукяном всего лишь продуманный пиар.

Поводом для сомнений в искренности также послужило то, что после расставания с футболистом звезда слезно уверяла: она больше никогда не будет выставлять напоказ личную жизнь. Поэтому многие отнеслись скептически к новому ухажеру Бузовой, ведь она показывала в "Сторис" каждый поцелуй, оградив фанатов разве что от постельных сцен (возможно, кстати, зря).

И вот последние несколько дней девушка не публикует снимки с любимым, поэтому поклонники стали переживать за отношения пары. Ну не бережет Оля свое сердечко, но зачем же так с фанатами? Однако, как заявляет Woman.ru, пиар-директор артистки Антон уверяет, что у пары все отлично.

Но все равно пока остаются вопросы. Если треки автобиографичны, то о ком Бузова записала песню?