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Ольга Бузова сняла на камеру постельные игры с возлюбленным

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова продолжает удивлять своими видео в инстаграм-аккаунте. На этот раз поп-звезда показала, как развлекается со своим бойфрендом.
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34-летняя певицы продолжает снимать юмористические вайны вместе со своим избранником – блогером Давидом Манукяном. Недавнее видео Ольги в ее инстаграм-аккаунте рассказывает которую историю о ролевых играх.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Согласно сценарию, певица соблазняет парня, предлагая поиграть в постели в плохого полицейского. Давид не думая соглашается. Предвкушая предстоящее действие, он заваливается на кровать и ждет возлюбленную, пока та готовится. Внезапно Ольга врывается в комнату в костюме полицейского и предлагает ему отправиться в отделение, вместо эротической игры.

"Ожидание – реальность... Не, ну а че?", – подписала публикации Бузова.

Подписчики оценили чувство юмора Ольги и Давида. Некоторые даже посоветовали певице начать снимать в сериалах. Самые внимательные комментаторы обратили внимание, что майка Бузовой просвечивает грудь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Ольга и Давид начали встречаться летом 2019 года, когда вовсю на телеэкранах шел проект "План Б", где телеведущая искала любовь. В концу телепроекта певица выгнала всех участников и рассказала о своих новых отношениях. Некоторые поклонники Бузовой не верят в искренность пары и думают, что все делается ради пиара.

Автор: 27 февраля 2020, 10:30

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