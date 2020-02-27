Ольга Бузова сняла на камеру постельные игры с возлюбленным

34-летняя певицы продолжает снимать юмористические вайны вместе со своим избранником – блогером Давидом Манукяном. Недавнее видео Ольги в ее инстаграм-аккаунте рассказывает которую историю о ролевых играх.
Согласно сценарию, певица соблазняет парня, предлагая поиграть в постели в плохого полицейского. Давид не думая соглашается. Предвкушая предстоящее действие, он заваливается на кровать и ждет возлюбленную, пока та готовится. Внезапно Ольга врывается в комнату в костюме полицейского и предлагает ему отправиться в отделение, вместо эротической игры.
"Ожидание – реальность... Не, ну а че?", – подписала публикации Бузова.
Подписчики оценили чувство юмора Ольги и Давида. Некоторые даже посоветовали певице начать снимать в сериалах. Самые внимательные комментаторы обратили внимание, что майка Бузовой просвечивает грудь.
Напомним, Ольга и Давид начали встречаться летом 2019 года, когда вовсю на телеэкранах шел проект "План Б", где телеведущая искала любовь. В концу телепроекта певица выгнала всех участников и рассказала о своих новых отношениях. Некоторые поклонники Бузовой не верят в искренность пары и думают, что все делается ради пиара.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.