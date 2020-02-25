"Лицо младенца": Бузова шокировала снимком с резко помолодевшей мамой

Телеведущая опубликовала в "Инстаграм" трогательный снимок с мамой – Ириной Александровной. Но подписчики долго приглядывались к экрану, чтобы понять, кого обнимает Бузова.
Судя по комментарию Ольги, рядом на фото ее родной человек. Поп-дива написала слова любви к маме, а также призвала поклонников беречь своих близких.
Пользователи Сети стали писать, что мама очень молодо выглядит.
"Да это не ее мама. Мама у нее выглядит по другому (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)", "Я подумала, что это школьница фанатка", "Почему она выглядит моложе Ольги? Как будто дочь, а не Мама", "У мамы лицо младенца", – написали фолловеры.
Некоторые предположили, что лицо Ирины Александровны на снимке отредактировано. Сомневающимся Ольга посоветовала посмотреть раздел "Сторис" и убедиться, что в кадре запечатлена именно мама.
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