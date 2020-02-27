Фальстарт: Панайотов опроверг новость об участии в "Евровидении"

Вечером 26 февраля СМИ сообщили о том, что Александр Панайотов выступит на 65-м конкурсе "Евровидение". Как только информация стала распространяться в Сети, певец дал опровержение. В личном инстаграм-аккаунте он прокомментировал заголовки новостей и назвал их фейком.
"Единственный источник, который достоверно огласит участника от России, это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. <...> Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю, кто, а главное зачем это делает", – подчеркнул Панайотов. Александр сообщил, что всему виной стал некий паблик в "Инстаграм", который запустил утку в прессу.
В комментариях под публикацией певца отметились коллеги по цеху. "Да ладно! А я уже обрадовалась", – написала Наталья Подольская. "Саш, я думаю, очень многие были бы рады, чтобы ты поехал и зажег", – высказался Арсений Бородин. С ним согласна певица Меседа Багаудинова: "Ты один из самых ярких артистов, достойный представлять нашу страну".
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