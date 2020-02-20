Панайотов обрадовал известием о скором отцовстве

"Я не обладаю никакой информацией о грядущем в мае "Евровидении", решает все руководство Первого канала (в этом году он отбирает участника и транслирует конкурс. – Прим. ред.), – признался Панайотов. – Я сам к этому морально готов уже много лет, меня то и дело записывают в какие-то шорт-листы. Не могу сказать, что не радуюсь этому, конечно. Но и огорчаюсь, когда меня не выбирают".
Не так давно Панайотов сообщил любопытное: "Сразу после моего участия в шоу "Голос" (в пятом сезоне в 2016-м году он занял второе место – Прим. ред.) один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на "Евровидении". И не доверять ему у меня нет оснований, потому что уже сбылось все, что он мне напророчил. Ясновидящий не уточнил, в каком году это случится, но я знаю, что определенно буду участвовать в этом конкурсе. Жду, пока созреет мир. Вообще, это мое любимое музыкальное шоу. Смотрю его каждый год и представлю себя на сцене там".
Гадалки сходятся во мнении, что певец не только достойно представит Россию на главном песенном смотре Старого Света, но и в ближайшее время станет отцом. Мол, так легли карты и сошлись звезды. "Я буду очень рад, если так произойдет, – улыбнулся певец. – Мы с женой над этим регулярно работаем. И довольно успешно..."
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