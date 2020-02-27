Показавшая яйца Волочкова сообщила о свадьбе в Санкт-Петербурге

Недавно Анастасия Волочкова порядком удивила фанатов, обнародовав фото, где запечатлена целующейся с Никитой Джигурдой. Между тем 20 сентября состоится ее свадьба с другим мужчиной. Балерина пояснила, что они с актером друзья. "Просто мы с Никитой умеем пошутить", – отметила звезда.
В таком интимном действии, как поцелуй в губы, она не видит ничего особенного. "Это радость, обмен эмоциями, счастье. Никита потрясающий. Не поцеловать его невозможно. Мы были в эйфории. Просто эмоции зашкаливали", – рассказала Волочкова.
Имя своего возлюбленного, которого она прячет на протяжении полутора лет, Анастасия раскрывать не собирается. Возможно, все изменится после бракосочетания. "Дождитесь свадьбы. Мы, кстати, решили: устроим ее в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично!" – сообщила балерина.
Волочкова не желает называть даже первую букву имени избранника, поэтому в Сети поговаривают, что никакого жениха у нее нет. Анастасия подобные слухи опровергла. Кроме того, она прокомментировала высказывание Ксении Собчак, раскритиковавшей ее за неуместные шпагаты.
"Собчак все время паразитировала на моем имени и на именах других успешных людей. Не обижаюсь на Ксению. Понимаю, что ею руководит зависть", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда". "Я живу в шпагате. Это элемент моей профессии. Коля Цискаридзе родился со шпагатом, а я его выработала", – отрезала балерина. Также артистка вспомнила, как телеведущая пыталась проверить ее грудь на наличие имплантов. Анастасия заверила, что у нее все настоящее.
Можно не сомневаться, что на свадьбе Волочкова продемонстрирует точеную фигуру – результат регулярных тренировок и правильного питания. На своей странице в "Инстаграм" звезда показала, что входит в ее рацион: это яйца, зелень и овощи. Танцовщица призналась, что не зависит от еды и даже может забыть подкрепиться.
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