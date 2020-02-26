Колхозных шик: Волочкова решила сдать квартиру за полмиллиона

Четырехкомнатные апартаменты балерины изнутри отделаны в лучших традициях любителей обстановки "дорого-богато". Потолки украшены лепниной, некоторые элементы декора покрыты сусальным золотом, а стены – в замысловатых узорах. Как сказано в описании, эта квартира предназначена для ценителей дворцовой роскоши Имперской России.
Гостиная и спальни оформлены под позднее барокко с элементами ампира. Мебель также выдержана в едином стиле – она обтянута светлой тканью и выполнена из дорогих пород дерева. Как отмечается в объявлении, данное предложение – одно из лучших для людей, ценящих комфорт и представительский уровень апартаментов.
Локация – самый центр Северной столицы, а именно Итальянская улица, недалеко от Невского проспекта и в шаговой доступности от Михайловского дворца. Общая площадь жилья – 196 квадратных метров. Также в квартире на третьем этаже есть собственный камин. Как сообщает "Пятый канал", балерина даже готова лично встретиться с тем, кто решит арендовать ее хоромы.
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