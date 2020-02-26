Толстая колбаса Волочковой вызвала фурор

Анастасия Волочкова слишком занята: она гастролирует со своим благотворительным шоу, репетирует, тренируется, дает интервью. Поэтому о быте скандально известной балерины заботятся посторонние люди.

Анастасия Волочкова отыграла концерт в Лобне. Артистка на благотворительной основе презентовала свой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", который создала в конце прошлого года. Настя выступает вместе с несколькими детскими коллективами и прочими артистами. В ходе представления Волочковой приходится выполнять несвойственные ей цирковые номера – парить на высоте на подвесах в клетке, крутиться, делать шпагаты на полотнах.

Едва отдышавшись, артистка отправилась по другим делам. "У меня выходной после спектакля😉 Правда, очень активный.😂👍 Начавшийся с утра с эфира на радио. Уже мчу на следующую сьемку на Первом канале (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила балерина.

Кроме того, артистка почти каждый день по многу часов проводит в балетном зале, тренируясь, и на тренажерах, чтобы поддерживать свою великолепную форму. А еще Анастасия Волочкова тщательно следит за питанием. Очень часто обстоятельства складываются так, что она не успевает поесть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поклонники и журналисты заметили, как сильно балерина похудела.

Сама Анастасия Волочкова не скрывает, что она совсем не хозяйственная. Для обустройства быта у нее есть помощники. Так, ее Лолочка следит за тем, чтобы в доме всегда были чистота и порядок, на столах – лепестки роз, а в холодильнике – свежая зелень. И не только. У себя в инстаграм-аккаунте балерина опубликовала видео, на котором запечатлела свежие продукты, которые ей доставили. Там не только помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, картофель, сладкий перец, редька, но и пища животного происхождения: сыр, батон большой толстой колбасы, несколько десятков куриных и перепелиных яиц. "Посмотрите сколько витаминчиков мне сегодня прислали🌱🍐🌿🍄☘🍅🍆🥦🥬🥕🥒 Спасибо за любовь) это взаимно❤" – похвалилась довольная Анастасия Волочкова.

В Сети бурно отреагировали на этот пост. Почему-то многих смутила именно колбаса. Интернет-пользователи недоуменно спрашивали, зачем балерине этот продукт, если сама она утверждает, что питается только яйцами, зеленью и супчиком том-ям. Другие же, особо наблюдательные и знающие фанаты, отметили, что колбаса куриная, а курицу Настя ест.