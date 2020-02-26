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Шоу-бизнес

Гороскоп на вторник, 27 февраля 2020 года

Фото: pixabay.com
Елена Еж

Елена Еж блогер

 Таро-терапевт, специалист по психологическому портрету
Таролог Елена Еж по просьбе Дни.ру сделала специальный расклад карт для представителей каждого из 12 знаков зодиака. Больше всего сегодня повезет Тельцам. 
прочитано 139 раз

Овен

День может быть достаточно благоприятным. Возможно получение какого-то выгодного предложения и ценной помощи. Может внезапно возникнуть страх потери денег, к которому нужно отнестись серьезно, но не лишайтесь мужества. Старайтесь доверять себе, своей интуиции.

В личной жизни без каких-либо глобальных изменений. Все спокойно, ровно, и, возможно, даже немного скучно.

Телец

Прекрасный прогноз на этот день! Откроются хорошие шансы для самореализации и начинаний. В отношении работы и денег можно говорить о перспективных проектах. Планирование на будущее будет удачным.

У свободных Тельцов есть шанс встретить новую любовь. Семейные представители этого знака почувствуют потепление в отношениях.

День будет благоприятным для любой физической активности.

Близнецы

Сейчас довольно спокойный период. Однако сегодня необходимо хорошо обдумывать и тщательно взвешивать все решения. Если есть какие нерешенные вопросы, касающиеся работы, учебы, здоровья, путешествий, лучше искать ответы у экспертов в этих областях.

Ожидайте судьбоносных встреч и увеличения градуса любви в уже сложившихся отношениях.

Рак

Возможно, придется пожинать плоды действий, произведенных ранее. И если возникнет конфликт, то лучше не дать ему разрастись. Тем более, что по прогнозу в отношении работы и денег как раз не исключены какие-то конфликты. Ракам следует быть внимательными и, в случае необходимости, быть готовыми выступить в роли миротворца.

Сегодня также хороший день для примирения с партнером, если ранее отношения омрачали ссоры и недопонимание.

Лев

Возможны интересные предложения или обещания помощи в делах. Принимайте, им можно доверять! Вполне возможно, что поддержку окажет умная, влиятельная женщина. Слушайте ее внимательно, она может подбросить хорошую идею.

В отношении чувств Львам следует быть осторожными. Не слишком увлекайтесь флиртом.

Дева

Необходимо быть щедрым в этот день и поддерживать других. Тогда можно рассчитывать на взаимные проявления от окружающих, а также получение какого-либо подарка в будущем. На работе следует быть внимательным и аккуратным, так как не исключена опасность обмана. Что касается отношений, возможны ссоры или даже разрыв отношений.

Одно точно радует – проблем со здоровьем у Дев 27 февраля не наблюдается. 

Весы

Этот четверг обещает быть достаточно напряженным, поэтому Весам следует быть предельно внимательными и сконцентрированными. Возможно этот день послужит началом некой трансформации. На работе лучше соблюдать осторожность, дабы не допустить промахов, способных повлиять на течение дел. Нельзя исключать неприятностей в личной жизни.

Скорпион

В этот день необходимо действовать спокойно и осторожно. Стоит прислушаться к советам, которые возможно поступят от извне. На работе и по отношению к деньгам необходимо оставаться верными своим моральным принципам и не бояться идти по своему пути.

Возможны выяснения отношений с партнером и заметное охлаждение.

Стрелец

Вы можете перейти через порог своей жизни, после которого начнутся важные и ценные перемены. В этот четверг хорошо довериться своей интуиции. Много сомнений будут касаться работы, денег. Возникнет страх потерять почву под ногами и финансовое состояние.

В отношениях наступает хороший период. Одиночки могут рассчитывать на начало отношений.

Если есть возможность – возьмите отгул на работе. Вам нужно восстановить свои силы.

Козерог

Хороший радостный день. Возможны приятные неожиданности, хорошие новости. Все сложится успешно и в работе, и в личной жизни. Причем в отношениях наступает время для решения давних проблем, проведения работы для улучшения личной жизни.

Что касается здоровья, то женщинам-Козерогам нужно поберечься в этот день.

Водолей

Благоприятный день, который подарит хорошие возможности для достижения поставленных задач. Сейчас у вас много энергии для новых начинаний, и ее следует обязательно использовать, чтобы укрепить свое финансовое состояние.

В личной жизни возможны новые увлечения – это, конечно же, касается свободных представителей данного знака. У семейных Водолеев может произойти новый виток в отношениях.

Чтобы быть в хорошей физической форме, следует рационально распределять свое время и не пренебрегать отдыхом.

Рыбы

Сегодня можно осмелиться на что-то новое, но, при этом, важно не переоценить свои возможности. Тем более, что в этот день могут появляться страхи и переживания по поводу недостаточного поощрения на работе, доходов в бизнесе и тому подобное. В отношениях тишь да гладь, здоровье также не вызывает опасений. 

26 февраля 2020, 21:15

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