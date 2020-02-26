Гороскоп на вторник, 27 февраля 2020 года

Овен

День может быть достаточно благоприятным. Возможно получение какого-то выгодного предложения и ценной помощи. Может внезапно возникнуть страх потери денег, к которому нужно отнестись серьезно, но не лишайтесь мужества. Старайтесь доверять себе, своей интуиции.

В личной жизни без каких-либо глобальных изменений. Все спокойно, ровно, и, возможно, даже немного скучно.

Телец

Прекрасный прогноз на этот день! Откроются хорошие шансы для самореализации и начинаний. В отношении работы и денег можно говорить о перспективных проектах. Планирование на будущее будет удачным.

У свободных Тельцов есть шанс встретить новую любовь. Семейные представители этого знака почувствуют потепление в отношениях.

День будет благоприятным для любой физической активности.

Близнецы

Сейчас довольно спокойный период. Однако сегодня необходимо хорошо обдумывать и тщательно взвешивать все решения. Если есть какие нерешенные вопросы, касающиеся работы, учебы, здоровья, путешествий, лучше искать ответы у экспертов в этих областях.

Ожидайте судьбоносных встреч и увеличения градуса любви в уже сложившихся отношениях.

Рак

Возможно, придется пожинать плоды действий, произведенных ранее. И если возникнет конфликт, то лучше не дать ему разрастись. Тем более, что по прогнозу в отношении работы и денег как раз не исключены какие-то конфликты. Ракам следует быть внимательными и, в случае необходимости, быть готовыми выступить в роли миротворца.

Сегодня также хороший день для примирения с партнером, если ранее отношения омрачали ссоры и недопонимание.

Лев

Возможны интересные предложения или обещания помощи в делах. Принимайте, им можно доверять! Вполне возможно, что поддержку окажет умная, влиятельная женщина. Слушайте ее внимательно, она может подбросить хорошую идею.

В отношении чувств Львам следует быть осторожными. Не слишком увлекайтесь флиртом.

Дева

Необходимо быть щедрым в этот день и поддерживать других. Тогда можно рассчитывать на взаимные проявления от окружающих, а также получение какого-либо подарка в будущем. На работе следует быть внимательным и аккуратным, так как не исключена опасность обмана. Что касается отношений, возможны ссоры или даже разрыв отношений.

Одно точно радует – проблем со здоровьем у Дев 27 февраля не наблюдается.

Весы

Этот четверг обещает быть достаточно напряженным, поэтому Весам следует быть предельно внимательными и сконцентрированными. Возможно этот день послужит началом некой трансформации. На работе лучше соблюдать осторожность, дабы не допустить промахов, способных повлиять на течение дел. Нельзя исключать неприятностей в личной жизни.

Скорпион

В этот день необходимо действовать спокойно и осторожно. Стоит прислушаться к советам, которые возможно поступят от извне. На работе и по отношению к деньгам необходимо оставаться верными своим моральным принципам и не бояться идти по своему пути.

Возможны выяснения отношений с партнером и заметное охлаждение.

Стрелец

Вы можете перейти через порог своей жизни, после которого начнутся важные и ценные перемены. В этот четверг хорошо довериться своей интуиции. Много сомнений будут касаться работы, денег. Возникнет страх потерять почву под ногами и финансовое состояние.

В отношениях наступает хороший период. Одиночки могут рассчитывать на начало отношений.

Если есть возможность – возьмите отгул на работе. Вам нужно восстановить свои силы.

Козерог

Хороший радостный день. Возможны приятные неожиданности, хорошие новости. Все сложится успешно и в работе, и в личной жизни. Причем в отношениях наступает время для решения давних проблем, проведения работы для улучшения личной жизни.

Что касается здоровья, то женщинам-Козерогам нужно поберечься в этот день.

Водолей

Благоприятный день, который подарит хорошие возможности для достижения поставленных задач. Сейчас у вас много энергии для новых начинаний, и ее следует обязательно использовать, чтобы укрепить свое финансовое состояние.

В личной жизни возможны новые увлечения – это, конечно же, касается свободных представителей данного знака. У семейных Водолеев может произойти новый виток в отношениях.

Чтобы быть в хорошей физической форме, следует рационально распределять свое время и не пренебрегать отдыхом.

Рыбы

Сегодня можно осмелиться на что-то новое, но, при этом, важно не переоценить свои возможности. Тем более, что в этот день могут появляться страхи и переживания по поводу недостаточного поощрения на работе, доходов в бизнесе и тому подобное. В отношениях тишь да гладь, здоровье также не вызывает опасений.