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К родившей Кабаевой вернулся муж

Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Модель Александра Кабаева пережила настоящий стресс накануне родов – ее мужа, спортсмена, звезду скандального реалити-шоу "Дом-2" Александра Липового посадили в тюрьму. Однако сейчас мужчина на свободе.
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Радостью Александра Кабаева поделилась с подписчиками в популярной соцсети. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлела крупным планом свою руку, крепко держащую руку мужа.

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"Я не верю! Спасибо за опыт! Мы едем домой. Спасибо вам! Каждому. Вы лучшие! Сегодня у нас знакомство с малышом!" – объявила счастливая Кабаева.

Пользователи Сети рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Некоторые удивились тому, что Александр Липовой уже на свободе. Летом 2019-го его посадили в тюрьму на два года. Получается, спортсмен освободился досрочно.

Кабаева пообещала опубликовать видео, где, вероятно, будет показан момент освобождения ее мужа из мест не столь отдаленных. Предположительно, Липового выпустили по УДО. Можно не сомневаться, что Саша расскажет инстаграм-подписчикам, как ее супруг оказался на воле раньше времени.

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Публикация от �������������������� ���������������� | ���������� ♀️ (@sashakabaeva_official)

Напомним, Александра Липового арестовали 5 февраля 2019 года. Ему было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Кабаева в виновность мужа не верила и утверждала, что его подставили. Якобы некий Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллиона рублей и, чтобы не отдавать деньги, оклеветал его.

СМИ писали, что Липовой подал на Прохорова в суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условный срок в обмен на 14,5 миллиона. Мужа Кабаевой взяли в момент получения денег от Прохорова.

По итогам нескольких судебных заседаний Липовому было предъявлено обвинение и вынесен приговор – два года тюрьмы. Для его супруги этот вердикт стал ударом, она нервничала на протяжении всего следствия.

Переживания не прошли даром – Сашу госпитализировали с угрозой преждевременных родов. К счастью, малыш появился в назначенный срок. 16 июля сыну Кабаевой и Липового исполнится год.

Автор: 26 февраля 2020, 13:29

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