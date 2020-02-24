Как у Фриске: известная певица сообщила о раке

49-летняя Ирина Билык перенесла экстренную операцию. Артистка столкнулась с онкологией. Ирина не готова назвать точный диагноз, однако сообщает, что в такой же ситуации когда-то оказалась вокалистка Жанна Фриске.
По словам Ирины, она была в положении, когда врачи настоятельно рекомендовали ей прервать беременность. Медики сообщили Билык, что вынашивание малыша может привести к беде.
"Сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что все же нужна своему народу и не буду рисковать", - сообщила Билык.
Спустя время певица и ее муж фотограф Аслан Ахмадов все же стали родителями. У пары родился сын Табриз. Мальчика выносила суррогатная мать.
В программе "Зирковий шлях" на телеканале "Украина" Ирина призналась, что ребенок сделал ее счастливой. Она старается много времени уделять наследнику. Между тем знаменитость активно выступает.
Напомним, певица Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Вокалистка узнала, что больна во время беременности. Артистке рекомендовали сразу начать лечение, однако она отказалась: терапия могла нанести вред будущему малышу. Как только Жанна Фриске родила, она сразу начала бороться с онкологией. Недуг оказался слишком коварным. Спустя два года вокалистка скончалась.
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