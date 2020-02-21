Юлия Ковальчук не может оправиться от травмы на "Последнем герое"

Певица рассказала в "Инстаграм" неизвестные факты о себе. Она заявила, что у нее практически нет страхов. Правда, одна фобия у Юлии Ковальчук все-таки появилась, когда она участвовала в съемках телешоу.
"Я жутко боюсь только погружения под воду", – призналась звезда. По ее словам, страх появился после конкурса на проекте "Последний герой".
Кроме того, исполнительница рассказала, что в детстве была хулиганкой. С подругами они плевались с балкона и бросалась грязью. Зато, по словам Ковальчук, она никогда не курила.
Также знаменитость сообщила, что у нее есть мужское увлечение. Оказывается, она обожает рыбалку. По словам певицы, она может говорить о прикорме, жмыхе и блеснах безостановочно. Кроме того, Юлия Ковальчук отлично ориентируется по картам и не очень любит навигатор.
Напомним, что Юлия Ковальчук почти 12 лет счастлива в браке с коллегой Алексеем Чумаковым. Влюбленные долго встречались, а в 2013-м сыграли свадьбу. Через четыре года у пары родилась дочь Амелия.
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