Ковальчук бросила парня-бизнесмена ради Чумакова

Юлия Ковальчук рассказала ведущему программы "Судьба человека", что ради своего нынешнего мужа оставила парня, с которым на тот момент была в отношениях больше трех лет. Оказывается, это была не "любовь с первого взгляда".

Певица откровенно поделилась воспоминаниями о романе с Сергеем Анисимовым. Отношения с бизнесменом она строила довольно длительное время, пара даже жила вместе. Однако девушка не смогла устоять перед обаянием молодого певца Алексея Чумакова.

Борис Корчевников узнал, почему люди, столь длительное время бывшие вместе, так и не связали себя узами брака. Как оказалось, предприниматель никогда не предлагал Юлии Ковальчук выйти замуж. В какой-то момент девушка поняла, что не любит мужчину. Она мечтала о глубокой эмоциональной связи. "У нас просто были общие интересы, инициатором разрыва была именно я", – откровенно призналась певица.

К программе "Судьба человека" присоединился и Алексей Чумаков. Супруги рассказала о самом начале отношений. Их роман закрутился во время участия в проекте "Танцы на льду". Пара много времени проводила вместе из-за тренировок. Когда они поняли, что их тянет друг к другу, оба были несвободны. Как рассказала Юлия Ковальчук, тогда у каждого был переломный момент в жизни, поэтому у них было много общих тем, поэтому они за пару недель разделались с прошлым и с тех пор не расстаются.

Напомним, молодые люди поженились спустя шесть лет отношений, а два года назад у них родилась дочь Амелия. После появления ребенка семья много времени проводит в Испании, где у них есть собственные апартаменты.