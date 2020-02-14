Любовник потратил огромную сумму на Седокову в День святого Валентина

Анна Седокова похвасталась перед подписчиками, какой подарок она получила на День святого Валентина от своего возлюбленного.

Знаменитости в День всех влюбленных начинают выкладывать посты и поздравлять свои вторые половинки, а также показывать романтические подарки. Певица Анна Седокова, которая встречается с баскетболистом Янисом Тиммой, не стала исключением и разместила в "Сторис" видео, а также трогательный пост в ленте.

"Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты!" – написала Седокова.

Как пишет "Экспресс-газета", ближе к обеду певица села на самолет и улетела в другой город, но утром возлюбленные все же смогли провести время вместе. Анна получила от Яниса большую сумку от Saint Laurent. Стоимость такого аксессуара около 200 тысяч рублей. Это доказывает, что молодой человек не намерен экономить на своей второй половинке.

Недавно Анна Седокова спровоцировала слухи о четвертой беременности. На вечеринке журнала GQ певица рассказала журналистам, что сделала тест на беременность, а вот что он показал, она решила держать в тайне. Знаменитость пообещала все рассказать позже.