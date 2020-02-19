Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой

Выяснилось, что раньше блогер нападал в своих интернет-постах на звезду. Еще в прошлом году он высмеивал вокальные способности Ольги Бузовой.
В ролике, опубликованном в "Инстаграм" d2_telek, Манукян откровенно издевается над нынешней возлюбленной. В кадре он вначале морщится от хита "Танцуй под Бузову", а потом его девушка разбивает ему нос. После этого мужчина вынужден сказать, что ему нравится песня Ольги Бузовой.
Напомним, между Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой бурно развивается роман. Блогер и поющая ведущая открыто рассказали о своих взаимных чувствах. Они уже живут вместе, а также планирует пожениться.
Как писали "Дни.ру", разговоры о том, что певица и блогер состоят в любовных отношениях, зародились еще в прошлом году. Сначала поклонники звезды сомневались в достоверности информации из-за ее участия в проекте "План Б". Однако вскоре тайное стало явным.
Отметим, что некоторые обожатели Ольги Бузовой считают, что Давид Манукян решил закрутить роман с ней из-за меркантильных интересов и для того, чтобы прославиться. Другая же часть фанатов заявляет, что главное, чтобы их любимица была счастлива.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Муж считает что детей надо наказывать
Межрасовые отношения
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?